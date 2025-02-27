Петербургский оператор связи «Миател» запустил WiFi Calling от VAS Experts

Оператор связи «Миател» стал первым российским MVNO, внедрившим в коммерческую эксплуатацию WiFi Calling на базе решения EPDG (Evolved Packet Data Gateway) от разработчика VAS Experts. Новое решение обеспечивает стабильную голосовую связь в зонах с ограниченным доступом к сети мобильного оператора или в роуминге. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Цели внедрения WiFi Calling

Использование технологий VoLTE и VoWiFi позволяет сохранять доступность голосовой связи там, где мобильные сети работают нестабильно или полностью недоступны. Опираясь на запросы абонентов, «Миател» начал с внедрения VoLTE, а затем расширил сервис за счет WiFi Calling.

Особенности развертывания

EPDG от VAS Experts был полностью готов к эксплуатации, а его интеграция с другими информационными системами оператора не представляла проблем при работающем VoLTE. Однако в условиях пилотного запуска технологии в России и санкционного давления возник ряд организационных вызовов. В частности, получение служебного домена EPDG в GSMA потребовало дополнительного времени и настойчивости в коммуникации. Также потребовалось детальное изучение особенностей работы с сертификатами безопасности и конфигурацией SIM-карт.

Отдельные сложности возникли при адаптации VoWiFi для различных моделей смартфонов. В ходе интеграции специалисты «Миател» и VAS Experts провели исследования конфигурации ОС Android, модемов и carrier configuration. Выяснилось, что универсального способа настройки VoWiFi для всех устройств не существует — каждую модель необходимо настраивать индивидуально. Это привело к необходимости общения с производителями мобильных телефонов, которые неохотно шли на контакт. «Миател» и VAS Experts пришлось проявлять настойчивость, использовать отраслевые связи.

Результаты и перспективы

В результате совместного проекта достигнуто следующее: EPDG успешно интегрирован в инфраструктуру оператора; создана база знаний для дальнейшего масштабирования услуги; изучены особенности работы VoWiFi в сетях виртуальных операторов.

«Абоненты «Миател» – преимущественно бизнес-клиенты, для которых важно высокое качество связи. Внедрение WiFi Calling стало важным этапом в развитии телеком-инфраструктуры, позволяя обеспечивать связь даже в сложных условиях», — сказал генеральный директор «Миател» Андрей Креничный.

«Наше сотрудничество с «Миател» продолжается уже несколько лет — оператор активно использует решения VAS Experts, включая CG-NAT, DPI и LBS. Внедрение EPDG стало важным опытом не только для нас, но и для всей отрасли: мы подтвердили, что отечественные решения способны конкурировать с западными аналогами и успешно работать в сетях MVNO», — отметил главный эксперт VAS Experts Станислав Белобородов.

На данный момент клиенты «Миател» могут использовать WiFi Calling на устройствах нескольких производителей с ОС Android. Оператор продолжает расширять список поддерживаемых моделей и оптимизировать сервис.