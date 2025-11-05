CNewsMarket впервые подготовил рейтинг российских M2M/CMP-платформ. Количество и разнообразие устройств, подключенных в единую цифровую экосистему (интернет вещей, Internet of Things, IoT) постоянно растет, что приводит к необходимости внедрения специализированных платформенных решений, автоматизирующих процессы управления подключением и сбора аналитической информации. После ухода с рынка западных вендоров (Cisco, Vodafone, Verizon, Ericsson и др.) основными игроками рынка CMP выступают сотовые операторы.
CNewsMarket впервые публикует обзор российских M2M/CMP-платформ. M2M-технологии (Machine-to-Machine) необходимы для обмена данными между устройствами на базе сотовой связи. Платформы позволяют обеспечить автоматизированный непрерывный контроль за передачей информации в таких IoT-устройствах, как датчики, приборы учета, кассовые аппараты, терминалы и др.
M2M-технологии востребованы в ретейле (кассы, вендинговые аппараты), финансовом секторе (банкоматы, терминалы), на транспорте (трекинг, телематика), в девелопменте (цифровые паспорта объектов) и любых направлениях производственной деятельности, где необходимо обеспечить регулярный съем и передачу показаний приборов учета и диспетчеризацию.
M2M и CMP-платформы (Connectivity Management Platform) позволяют удаленно управлять подключенным оборудованием и сервисами, обеспечивая непрерывный мониторинг поступающей информации (статус подключения, сбои, перегрузки и т.п.), накапливать и анализировать данные, что не только снижает затраты на обслуживание, но и дает новые возможности для монетизации IoT-абонентов.
Аналитики CNewsMarket оценивают платформенные решения российских операторов связи (занимающих львиную долю M2M-рынка после ухода западных компаний) для управления подключениями. Сравниваются возможности систем для обеспечения сквозного автоматизированного контроля над IoT-оборудованием от регистрации устройства в сети до биллинговых подсистем. Отдельное внимание уделяется сравнению параметров собираемой аналитики, а также безопасности и возможностям для резервирования данных.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Подробнее: обзор «Российские платформы для интернета вещей 2025»
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Операции над SIM-картами/подключениями
- Управление жизненным циклом SIM: активировать, блокировать, поставить на паузу, восстановить, деактивировать;
- Смена тарифных планов, подключение пакетов трафика;
- Группировка SIM-карт;
- Определение местоположения SIM-карты по данным сети сотовой связи;
- Диагностика подключения SIM-карты к сети оператора связи
- Управление лимитами на услуги связи
- Управление услугами связи: передача данных, голос, SMS, роуминг, CSD
- События, оповещения, контакты, сообщения
- Лицевые счета и учетные записи
- Типы личных кабинетов контрагентов
- Интеграция с мобильной сетью
- Поддержка стандартов: GSM, UMTS, LTE, LTE-M, NB-IoT, LoRa, 5G, Wi-fi, eSIM SGP.22
- Биллинг
- Настройка тарифных планов
- Настройка бизнес-правил
- API: REST API, SOAP API, PUSH API и количество API команд
- Возможности управления через ЛК
- APN
- Прочие функции
- DMS (Device management system — информация об устройствах на основе данных IMEI);
- Геопозиционирование и геоаналитика;
- Возможности пополнения счета и оплаты услуг;
- Создание IP-подсетей, присвоение IP-адресов;
- Определение смены IMEI;
- IMEI Lock
2. Возможности аналитической отчетности:
- Фильтрация данных: по IMSI, MSISDN, IMEI; по статусу SIM; по тарифным планам; по лимитам трафика; по группам
- Просмотр и формирование отчетности
- Возможность подготовки отчетов по периоду
- Типы отчетов по разрезу: трафик, абоненты, устройства
- Типы отчетов по интерактивности
- Типы отчетов по отображению
- Поддерживаемые форматы отчетов (xlsx, pdf, docx, txt, csv)
3. Безопасность и резервирование:
- Поддержка ролевого доступа
- Защита платформы от сетевых атак
- Безопасность оконечных устройств
- Поддержка шифрования
- Гео-разнесенный выделенный HLR/SDM
- Гео-разнесенный выделенный PGW
- Гео-разнесенный выделенный биллинг
- Гео-разнесенная платформа М2М(CMP)
4. Поддержка пользователей:
- Поддержка в режиме 24*7
- Выделенная линия в колл-центре
- Более 1 уровня ТП
- Поддержка в соц.сетях (возможность задать вопрос в канале)
- Онлайн-база знаний
- Руководство пользователя
- Руководство администратора
- Другое
Лидером рейтинга российских CMP-платформ стало решение «Центр Управления М2М» от билайна. Оператор перезапустил продукт во второй половине 2022, с учетом накопленного 10 летнего опыта использования партнерского решение от поставщика покинувшего Российский рынок. Решение предлагает широкие возможности для контроля за состоянием SIM-карт, мониторинга сессий передачи данных и собираемой аналитики. Платформа спроектирована так, чтобы облегчить масштабирование и обновление системы, что делает ее пригодной для развертывания как на малых предприятиях, так и для крупных заказчиков с сотнями тысяч устройств..
На втором месте находится решение МТС «М2М-менеджер», которое основано на интеграции биллинга МТС и решения от разработчика СМТ-ИСС. Среди преимуществ системы можно отметить широкие возможности для удаленного управления, защищенные каналы связи, упрощенное обновление системы, оператор предоставляет круглосуточную техническую поддержку, в т.ч. с помощью социальных сетей.
Третье место у «М2М Системы» T2, созданной на базе CMP-платформы Nexign. Платформа предлагает полный набор инструментов для управления жизненным циклом IoT-клиентов, интеграцию с помощью Open APIs, что упрощает развертывание и совместимость с другими бизнес-системами. Программный интерфейс сервиса насчитывает более 50 функций, включая просмотр информации профиля SIM-карт, контроль затрат, а также выгрузку более 20 видов отчетов.
Правила начисления баллов
Перейти к обзору «Российские платформы для интернета вещей 2025»
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «M2M»в теме письма.