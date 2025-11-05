CNewsMarket впервые подготовил рейтинг российских M2M/CMP-платформ. Количество и разнообразие устройств, подключенных в единую цифровую экосистему (интернет вещей, Internet of Things, IoT) постоянно растет, что приводит к необходимости внедрения специализированных платформенных решений, автоматизирующих процессы управления подключением и сбора аналитической информации. После ухода с рынка западных вендоров (Cisco, Vodafone, Verizon, Ericsson и др.) основными игроками рынка CMP выступают сотовые операторы.

CNewsMarket впервые публикует обзор российских M2M/CMP-платформ. M2M-технологии (Machine-to-Machine) необходимы для обмена данными между устройствами на базе сотовой связи. Платформы позволяют обеспечить автоматизированный непрерывный контроль за передачей информации в таких IoT-устройствах, как датчики, приборы учета, кассовые аппараты, терминалы и др.

M2M-технологии востребованы в ретейле (кассы, вендинговые аппараты), финансовом секторе (банкоматы, терминалы), на транспорте (трекинг, телематика), в девелопменте (цифровые паспорта объектов) и любых направлениях производственной деятельности, где необходимо обеспечить регулярный съем и передачу показаний приборов учета и диспетчеризацию.

M2M и CMP-платформы (Connectivity Management Platform) позволяют удаленно управлять подключенным оборудованием и сервисами, обеспечивая непрерывный мониторинг поступающей информации (статус подключения, сбои, перегрузки и т.п.), накапливать и анализировать данные, что не только снижает затраты на обслуживание, но и дает новые возможности для монетизации IoT-абонентов.

Аналитики CNewsMarket оценивают платформенные решения российских операторов связи (занимающих львиную долю M2M-рынка после ухода западных компаний) для управления подключениями. Сравниваются возможности систем для обеспечения сквозного автоматизированного контроля над IoT-оборудованием от регистрации устройства в сети до биллинговых подсистем. Отдельное внимание уделяется сравнению параметров собираемой аналитики, а также безопасности и возможностям для резервирования данных.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских M2M/CMP-платформ 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские M2M/CMP-платформы 2025» Функциональность Отчетность Безопасность Поддержка 760 225 140 100 720 220 130 115 725 220 125 90 690 180 100 75 515 200 70 75 520 125 100 60

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Операции над SIM-картами/подключениями Управление жизненным циклом SIM: активировать, блокировать, поставить на паузу, восстановить, деактивировать; Смена тарифных планов, подключение пакетов трафика; Группировка SIM-карт; Определение местоположения SIM-карты по данным сети сотовой связи; Диагностика подключения SIM-карты к сети оператора связи

Управление лимитами на услуги связи

Управление услугами связи : передача данных, голос, SMS, роуминг, CSD

События, оповещения, контакты, сообщения

Лицевые счета и учетные записи

Типы личных кабинетов контрагентов

Интеграция с мобильной сетью

Поддержка стандартов: GSM, UMTS, LTE, LTE-M, NB-IoT, LoRa, 5G, Wi-fi, eSIM SGP.22

Биллинг

Настройка тарифных планов

Настройка бизнес-правил

API : REST API, SOAP API, PUSH API и количество API команд

Возможности управления через ЛК

APN

Прочие функции DMS (Device management system — информация об устройствах на основе данных IMEI); Геопозиционирование и геоаналитика; Возможности пополнения счета и оплаты услуг; Создание IP-подсетей, присвоение IP-адресов; Определение смены IMEI IMEI Lock



2. Возможности аналитической отчетности:

Фильтрация данных: по IMSI, MSISDN, IMEI; по статусу SIM; по тарифным планам; по лимитам трафика; по группам

Просмотр и формирование отчетности

Возможность подготовки отчетов по периоду

Типы отчетов по разрезу: трафик, абоненты, устройства

Типы отчетов по интерактивности

Типы отчетов по отображению

Поддерживаемые форматы отчетов (xlsx, pdf, docx, txt, csv)

3. Безопасность и резервирование:

Поддержка ролевого доступа

Защита платформы от сетевых атак

Безопасность оконечных устройств

Поддержка шифрования

Гео-разнесенный выделенный HLR/SDM

Гео-разнесенный выделенный PGW

Гео-разнесенный выделенный биллинг

Гео-разнесенная платформа М2М(CMP)

4. Поддержка пользователей:

Поддержка в режиме 24*7

Выделенная линия в колл-центре

Более 1 уровня ТП

Поддержка в соц.сетях (возможность задать вопрос в канале)

Онлайн-база знаний

Руководство пользователя

Руководство администратора

Другое

Лидером рейтинга российских CMP-платформ стало решение «Центр Управления М2М» от билайна. Оператор перезапустил продукт во второй половине 2022, с учетом накопленного 10 летнего опыта использования партнерского решение от поставщика покинувшего Российский рынок. Решение предлагает широкие возможности для контроля за состоянием SIM-карт, мониторинга сессий передачи данных и собираемой аналитики. Платформа спроектирована так, чтобы облегчить масштабирование и обновление системы, что делает ее пригодной для развертывания как на малых предприятиях, так и для крупных заказчиков с сотнями тысяч устройств..

На втором месте находится решение МТС «М2М-менеджер», которое основано на интеграции биллинга МТС и решения от разработчика СМТ-ИСС. Среди преимуществ системы можно отметить широкие возможности для удаленного управления, защищенные каналы связи, упрощенное обновление системы, оператор предоставляет круглосуточную техническую поддержку, в т.ч. с помощью социальных сетей.

Третье место у «М2М Системы» T2, созданной на базе CMP-платформы Nexign. Платформа предлагает полный набор инструментов для управления жизненным циклом IoT-клиентов, интеграцию с помощью Open APIs, что упрощает развертывание и совместимость с другими бизнес-системами. Программный интерфейс сервиса насчитывает более 50 функций, включая просмотр информации профиля SIM-карт, контроль затрат, а также выгрузку более 20 видов отчетов.

Правила начисления баллов

Критерий Правило начисления баллов 1. Управление услугами связи Передача данных

Голос

SMS

Роуминг

CSD 2. События, оповещения, контакты, сообщения E-Mail рассылки

SMS

Push-нотификации

Рассылка оповещений пользователям по расписанию

Рассылка оповещений пользователям по происшествию определенного события 3. Биллинг Интеграция с биллингом оператора связи

М2М-платформа является самостоятельным биллингом 4. Настройка бизнес-правил Превышение лимита (threshold) на данные/голос/СМС

Смена IMEI

Отсутствие подключения к сети

Количество активации PDP-контекста (интернет сессий)

Уведомления через различные каналы связи

Смена тарифного плана или подключение дополнительного пакета трафика

Смена подключенных услуг связи

Смена статуса SIM

Ограничение скорости передачи данных 5. Возможности управления через ЛК Управление услугами связи (подключение/отключение абонентов, доп. опций)

Управление лимитами на услуги связи в деньгах и/или объеме передачи данных

Управление SIM-картами (активация/блокировка, предоставление отчетности)

Управление подключениями к другим операторам 6. Создание APN Отображение APN

Выбор APN для связывания с SIM

Настройка параметров APN 7. Безопасность Поддержка ролевого доступа

Защита платформы от сетевых атак

Безопасность оконечных устройств

Поддержка шифрования 8. Возможности резервирования данных Гео-разнесенный выделенный HLR/SDM

Гео-разнесенный выделенный PGW

Гео-разнесенный выделенный биллинг

Гео-разнесенная платформа М2М(CMP) 9. Техническая поддержка 24*7

Выделенная линия в колл-центре

Более 1 уровня ТП

Поддержка в соц.сетях (возможность задать вопрос в канале)

Онлайн-база знаний

Руководство пользователя

Руководство администратора

Другое 15 баллов за каждый вариант 1. Фильтрация данных по IMSI, MSISDN, IMEI

по статусу SIM

по тарифным планам

по лимитам трафика

по группам 2. Операции над SIM-картами/подключениями: Управление жизненным циклом SIM: активировать, блокировать, поставить на паузу, восстановить, деактивировать

Смена тарифных планов, подключение пакетов трафика

Группировка SIM-карт

Определение местоположения SIM-карты по данным сети сотовой связи

Диагностика подключения SIM-карты к сети оператора связи 3. Управление лимитами на услуги связи В тарификационных единицах

В деньгах 4. Просмотр и формирование отчетности Историческая отчетность на основе тарификационных данных

Отчетность на основе сетевых данных с телеком оборудования

Отчётность реального времени по подключению SIM-карт к сети

Создание кастомизированных отчетов 5. Возможность подготовки отчетов по периоду Суточные

Недельные

Месячные 6. Типы отчетов по разрезу Трафик

Абоненты

Устройства 7. Типы отчетов по интерактивности Оффлайн

Онлайн 8. Типы отчетов по отображению Онлайн-экспорт

Экспорт по установленной форме

Дашборды 9. Лицевые счета и учетные записи Настройка учетных записей пользователей по ролям

Внешняя аутентификация через AD/LDAP и другие службы 10. Типы личных кабинетов контрагентов Клиентский

Агентский

Партнерский 11. Интеграция с мобильной сетью Наличие выделенной номерной емкости

Наличие выделенного HSS/SDM М2М

Наличие выделенного SGW/PGW для М2М-платформы

Прямой провиженинг команд с платформы в сеть

Поддержка работы платформы с несколькими операторами связи (возможность внесения номеров разных операторов на платформу) 12. Поддержка стандартов GSM

UMTS

LTE

LTE-M

NB-IoT

LoRa

5G

Wi-fi

eSIM SGP.22 13. Настройка тарифных планов Пакетные тарифные планы

Групповые тарифные планы

Пакеты на договор

Предоплаченные пакеты на срок жизни

Пакеты на APN

Посессионная тарификация

Step-тарифы

Стиринг и тарификация МН-роуминга 14. API REST API

SOAP API

PUSH API 15. Прочие функции DMS (Device management system - информация об устройствах на основе данных IMEI)

Геопозиционирование и геоаналитика

Возможности пополнения счета и оплаты услуг

Создание IP-подсетей, присвоение IP-адресов

Определение смены IMEI

IMEI Lock 10 баллов за каждый вариант 1. Поддерживаемые форматы отчетов xlsx

pdf

docx

txt

csv

Другое 2. Возможности резервирования данных Другое 5 баллов за каждый вариант Количество API-команд До 100=10 баллов Более 100 дней=15 баллов Более 100 дней=15 баллов

