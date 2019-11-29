В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву»

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Пришел лесник и всех разогнал

Совсем скоро – уже в 2020 г., современные смартфоны с поддержкой нынешнего «неавтономного» стандарта 5G NSA (Non-Standalone) станут бесполезными.

По мере развертывания «полноценных» сетей нового «автономного» поколения 5G SA (Standalone) они сохранят обратную совместимость лишь с сетями 4G/LTE и остатками устаревших сетей 5G.

С таким заявлением выступил Чжао Мин (Zhao Ming), почетный президент компании Honor, в интервью китайскому порталу MyDrivers. По его словам, именно по причине отсутствия на рынке 5G-модемов с поддержкой обоих стандартов 5G NSA/SA, компания не спешила с выпуском на рынок своих первых 5G-смартфонов.

Заявление прозвучало в рамках официального анонса первых 5G-смартфонов компании Honor – View 30 и View 30 Pro (V30/V30 Pro). Обе модели выполнены на новейшем процессоре Huawei Kirin 990 с универсальным 5G-модемом Balong, который, в частности, поддерживает оба варианта сетей 5G – NSA и SA.

Чжао Мин, почетный президент Honor

«С самого начала я видел, что почти все предыдущие решения являются переходными и временными – продуктами для сбыта на волне маркетинга», - заявил Чжао Мин. По его мнению, взрывная динамика развития сетей 5G не должна нести в себе множество проблем и негатива для потребителей – вплоть до того, что 5G-телефоны с поддержкой только стандарта 5G NSA должны быть отозваны из продажи.

Разница между сортами 5G

Для действующего в настоящее время стандарта 3GPP версии 15 на сети 5G первого поколения (принят летом 2018 г.) характеризуется «неавтономным», или «нестандартным» (NSA) режимом. Под 5G NSA подразумевается работа сетей 5G с поддержкой существующей инфраструктуры 4G, где 5G-смартфоны работают на частотах 5G со скоростным обменом данных, но по-прежнему используют 4G/LTE для поддержки служебных функций, напрямую не связанных с обменом пользовательскими данными – таких как, например, обмен данными при подключении к БС и серверам.

Архитектура мобильного процессора Huawei Kirin 990

На практике это означает отсутствие одного из ключевых преимуществ сетей 5G – малых задержек при обмене данными. В дополнение, единовременная работа устройств NSA в сетях 4G и 5G грозит значительным потреблением энергии.

Совместимость чипа Huawei Kirin 990 с сетями 5G NSA/SA

«Полноценный» стандарт 5G Standalone (SA), в свою очередь, выполнен на базе новой архитектуры 5G Packet Core (взамен предыдущей 4G Evolved Packet Core) и подразумевает использование базовых станций 5G как для передачи сигнала, так и для обмена служебными данными.

Предполагается, что сети 5G SA будут развертываться без привязки к инфраструктуре 4G/LTE. Именно от сетей этого стандарта ожидается более низкая стоимость внедрения и эксплуатации, лучшая эффективность и развитие новых вариантов использования (сверхнадежная связь с малой задержкой – URLLC, промышленный интернет вещей и т.п.).

Ратификация группой 3GPP нового стандарта 5G phase 2 в рамках Release 16 ожидается ближе к концу 2019 г. Помимо поддержки 5G SA, новый стандарт, в частности, представит спецификации сетей 5G LAN, спутниковой связи и коммуникаций «автомобиль-автомобиль».

Массовое строительство сетей 5G SA, по мнению Чжао Мина, стартует уже в 2020 г. – по крайней мере, в Южной Корее. Изначально предполагалось, что перевод операторами сетей с 5G NSA к SA должен быть незаметен для пользователя. Однако большое количество смартфонов 5G NSA, уже имеющихся «на руках», по мнению главы Honor, может нанести существенный удар по репутации выпустивших их компаний.

«Здесь мы должны помнить: чем больше вы продаете, тем больше вреда получит ваш бренд», - отметил Чжао Мин.

О смартфонах Honor V30 Pro и V30 Pro

Представленные в Китае в начале недели 5G смартфоны Honor серии View 30 выполнены на мобильном процессоре Huawei Kirin 990. Это означает поддержку сетей пятого поколения в частотных диапазонах N1/N3/N41/N77/N78/N79 и возможность работы в новых сетях 5G SA, а также поддержку двухрежимного доступа к сетям 5G/4G (NSA) и сохранение совместимости с сетевыми стандартами 4G, 3G и 2G.

Серия Honor View 30 представлена двумя версиями – View 30 Pro и View 30. Смартфоны оснащены 6,57-дюймовым безрамочным экраном FullView с разрешением 2400 х 1080 пикселей, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ или 256 ГБ.

Варианты цветового оформления смартфона Honor V30 Pro

Смартфоны Honor View 30 получили тройную основную камеру с интеллектуальными алгоритмами улучшения изображения на базе 40 МП сенсора Sony IMX600 с диафрагмой f/1,6, широкоугольного объектива 8 МП и телеобъектива 8 МП.

Honor View 30 оснащен батареей 4200 мАч, Honor View 30 Pro получил батарею емкостью 4100 мАч и поддержку быстрой беспроводной и проводной зарядки 27 Вт и 40 Вт соответственно.

Конструкция 5G-смартфона Honor V30 Pro

Смартфоны Honor View 30 Pro будут доступны для предварительного заказа в Китае с 5 декабря 2019 г. Honor View 30 появится в рознице Китая с 26 ноября 2019 г. Сроки начала продаж в других странах пока не объявлены.

Ориентировочные розничные цены Honor V30 5G заявлены на уровне $470 для базового варианта с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем, и $525 для версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем. Цена Honor V30 Pro 5G составит $555 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем, и порядка $600 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем.