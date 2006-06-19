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Электроника LCOS Liquid Crystal on Silicon жидкий кристалл на кремнии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.06.2006 JVC-Victor анонсировал LCOS-проектор

Victor анонсировала проектор DLA-HD10KS. Особенность новинки заключается в использовании технологии LCOS (Liquid Crystal on Silicon — жидкие кристаллы на кремниевой подложке). Проектор JVC
22.10.2004 Intel отказался от ТВ-проекта

ем будет использована передовая технология «жидкий кристалл на кремнии» (Liquid Crystal on Silicon, LCOS). Эта технология, несмотря на восторженные отзывы о ней экспертов, прежде никогда не исп
18.10.2004 Philips покидает рынок проекционных телевизоров

пективным, несмотря на поток инвестиций других вендоров в эту отрасль. В настоящее время технология LCOS рассматривается в качестве наиболее перспективной базы для развертывания массового произ
17.08.2004 Intel задерживает выпуск ТВ-чипа

В понедельник корпорация Intel сообщила о переносе сроков выпуска ТВ-чипов LCOS (жидкие кристаллы на кремнии) для телевизоров с большой диагональю на следующий год. По

16.08.2004 Intel задерживает выпуск чипов LCOS

Сразу несколько изданий Западного побережья США сообщили о том, что корпорация Intel задержит выпуск чипов LCOS (жидкие кристаллы на кремнии), которые были анонсированы на Форуме разработчиков (IDF) ранее в этом году. Представляя новинки, корпорация пообещала выпустить их в течение года, но планы из
16.08.2004 Intel задерживает выпуск чипов LCOS

Сразу несколько изданий Западного побережья США сообщили о том, что корпорация Intel задержит выпуск чипов LCOS (жидкие кристаллы на кремнии), которые были анонсированы на Форуме разработчиков (IDF) ранее в этом году. Представляя новинки, корпорация пообещала выпустить их в течение года, но планы из
17.02.2004 IDF-2004: да будет свет!

роцессе IDF мы еще вернемся к этой проблематике. И, наконец, четвертый сюжет – это технология Intel LCOS для жидкокристаллических экранов телевизоров. Корпорация Intel активно расширяет свою де
17.02.2004 IDF-2004: да будет свет!

роцессе IDF мы еще вернемся к этой проблематике. И, наконец, четвертый сюжет – это технология Intel LCOS для жидкокристаллических экранов телевизоров. Корпорация Intel активно расширяет свою де
12.01.2004 Intel: большие телевизоры будут дешевле

Новая технология Intel, носящая кодовое название Cayley, построена на методе LCOS (Liquid Crystal on Silicon), используемом для создания небольших по размеру микросхем, н
12.01.2004 Intel: большие телевизоры будут дешевле

Новая технология Intel, носящая кодовое название Cayley, построена на методе LCOS (Liquid Crystal on Silicon), используемом для создания небольших по размеру микросхем, н
17.03.2003 На Тайване будут производить сверхбыстрые микродисплеи

диционные системы из трех матриц. При этом его быстродействие выше, чем у традиционных нематических LCOS (NLCOS) дисплеев, у которых скорость переключения равна одной миллисекунде. Кроме того,

20.03.2002 Hitachi представила новый проектор Hitachi CP-SX5500 с технологией LCoS

ектора Hitachi CP-SX5500. В отличие от предыдущих мощных моделей Hitachi CP-X 985 и CP-X990 данная модель основана на новейшей технологии формирования изображения ЖКнС - Жидкие Кристаллы на Силиконе (LCoS - Liquid Crystal on Silicon). Применение технологии LCoS обеспечивает получение однородного изображения, высокую контрастность и превосходную цветопередачу. Модель CP-SX5500 ориенти

Публикаций - 63, упоминаний - 90

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12898 13
TI - Texas Instruments Incorporated 851 9
Seiko Epson Corporation 912 7
Samsung Electronics 11178 6
Canon 1444 6
Philips 2102 6
Sony - Sony Group Corporation 6764 6
InFocus 70 6
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 6
Hitachi - Хитачи 1504 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 320 5
JVC Kenwood 422 5
LG Electronics 3751 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 4
Skyworth Group - Skyworth Digital 42 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 4
Optoma 31 3
Microsoft Corporation 25913 3
Toshiba Corporation 2988 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1724 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 3
Intel Communications Group 15 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2208 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 2
Acer Group - Acer Inc 2829 2
Fujitsu 2111 2
Adobe Systems 1610 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 2
Sharp Corporation 1062 2
Barco NV - Barco Display Systems 57 2
Siemens Mobile 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
МедиаИнсайт - Media Insight 3 1
Shinco Technology 7 1
Light Blue Optics 4 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Walt Disney Company - Go.com - Go Network 25 1
Genoa Color Technologies 1 1
Ростелеком 11093 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 4
Boeing 1032 2
Intel Capital 151 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 1
Baekeland 1 1
eBay Inc 1643 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Carl Zeiss AG 309 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 179 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Композит 99 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1241 26
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7593 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11679 19
Контрастность 3078 19
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 668 18
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6647 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 17
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4027 15
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 13
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 1000 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8947 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8571 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4256 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13415 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26699 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22901 9
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VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3773 9
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Проектор LCD - Liquid Crystal Display - ЖК-проектор - жидкокристаллический проектор - LED-проектор 113 8
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18420 6
Microsoft Windows 2000 8675 10
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 8
Qisda BenQ MP - Qisda BenQ TH - Qisda BenQ PB - Qisda BenQ W - Qisda BenQ LW - Qisda BenQ EB - Qisda BenQ SH - Qisda BenQ CP - серия проекторов 26 3
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Seiko Epson Cinema Filter 5 2
Google Android 15411 2
Apple iOS 8678 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 2
Adobe Photoshop 811 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Eastman Kodak Picture CD 43 1
Toshiba Qosmio 85 1
Hitachi CP 7 1
Optoma HD - серия проекторов 11 1
Optoma ML - серия проекторов 1 1
Optoma Pico 1 1
Panasonic PT - серия проекторов 22 1
Wolf Cinema DCL - проектор 1 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 1
Seiko Epson DeepBlack 2 1
Seiko Epson ELP - серия проекторов 6 1
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 1
Acer CrystalBrite 38 1
Asus Splendid 32 1
Sony X-Black 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3024 1
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Intel x86 - архитектура процессора 2191 1
Microsoft Windows 17078 1
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VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2587 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 285 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 869 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Ширшов Павел 76 2
Речменский Игорь 21 2
Генина Надежда 6 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Kahn Kevin - Кан Кевин 5 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 2
Мишко Сергей 5 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Calder Bill - Кэлдер Билл 5 1
Murray Andrew - Мюррэй Эндрю 4 1
Weber Larry - Уэбер Ларри 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 482 1
Ксенин Алекс 311 1
Сергеев Иван 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55209 18
Россия - РФ - Российская федерация 169438 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19464 4
Европа 25059 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 4
Япония 13873 4
Земля - планета Солнечной системы 10930 3
Южная Корея - Республика 7133 3
Индия - Bharat 5929 3
Германия - Федеративная Республика 13321 3
Китай - Тайвань 4297 3
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1471 2
Нидерланды 3783 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5537 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Швеция - Королевство 3802 1
Израиль 2878 1
Бельгия - Королевство 1202 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 1
Нидерланды - Амстердам 632 1
Австрия - Вена 261 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Германия - Бавария - Мюнхен 486 1
Япония - Токио 1022 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Великобритания - Шотландия 342 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3417 10
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1584 5
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Галлий - Gallium - химический элемент 371 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 3
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
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Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 519 1
Silicon 497 5
EurekAlert 291 2
DigiTimes - Издание 1334 2
Nature 835 2
Allprojectors.ru 54 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
CNews - ZOOM.CNews 1915 1
9to5Google 61 1
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Electronista 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4294 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 305 5
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UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
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IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 22 1
Intel Developer Forum - IDF 317 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
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