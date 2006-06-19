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Электроника LCOS Liquid Crystal on Silicon жидкий кристалл на кремнии
- Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы
- BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor
БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле
- CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник
- SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|19.06.2006
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JVC-Victor анонсировал LCOS-проектор
Victor анонсировала проектор DLA-HD10KS. Особенность новинки заключается в использовании технологии LCOS (Liquid Crystal on Silicon — жидкие кристаллы на кремниевой подложке). Проектор JVC
|22.10.2004
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Intel отказался от ТВ-проекта
ем будет использована передовая технология «жидкий кристалл на кремнии» (Liquid Crystal on Silicon, LCOS). Эта технология, несмотря на восторженные отзывы о ней экспертов, прежде никогда не исп
|18.10.2004
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Philips покидает рынок проекционных телевизоров
пективным, несмотря на поток инвестиций других вендоров в эту отрасль. В настоящее время технология LCOS рассматривается в качестве наиболее перспективной базы для развертывания массового произ
|17.08.2004
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Intel задерживает выпуск ТВ-чипа
В понедельник корпорация Intel сообщила о переносе сроков выпуска ТВ-чипов LCOS (жидкие кристаллы на кремнии) для телевизоров с большой диагональю на следующий год. По
|16.08.2004
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Intel задерживает выпуск чипов LCOS
Сразу несколько изданий Западного побережья США сообщили о том, что корпорация Intel задержит выпуск чипов LCOS (жидкие кристаллы на кремнии), которые были анонсированы на Форуме разработчиков (IDF) ранее в этом году. Представляя новинки, корпорация пообещала выпустить их в течение года, но планы из
|16.08.2004
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Intel задерживает выпуск чипов LCOS
Сразу несколько изданий Западного побережья США сообщили о том, что корпорация Intel задержит выпуск чипов LCOS (жидкие кристаллы на кремнии), которые были анонсированы на Форуме разработчиков (IDF) ранее в этом году. Представляя новинки, корпорация пообещала выпустить их в течение года, но планы из
|17.02.2004
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IDF-2004: да будет свет!
роцессе IDF мы еще вернемся к этой проблематике. И, наконец, четвертый сюжет – это технология Intel LCOS для жидкокристаллических экранов телевизоров. Корпорация Intel активно расширяет свою де
|17.02.2004
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IDF-2004: да будет свет!
роцессе IDF мы еще вернемся к этой проблематике. И, наконец, четвертый сюжет – это технология Intel LCOS для жидкокристаллических экранов телевизоров. Корпорация Intel активно расширяет свою де
|12.01.2004
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Intel: большие телевизоры будут дешевле
Новая технология Intel, носящая кодовое название Cayley, построена на методе LCOS (Liquid Crystal on Silicon), используемом для создания небольших по размеру микросхем, н
|12.01.2004
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Intel: большие телевизоры будут дешевле
Новая технология Intel, носящая кодовое название Cayley, построена на методе LCOS (Liquid Crystal on Silicon), используемом для создания небольших по размеру микросхем, н
|17.03.2003
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На Тайване будут производить сверхбыстрые микродисплеи
диционные системы из трех матриц. При этом его быстродействие выше, чем у традиционных нематических LCOS (NLCOS) дисплеев, у которых скорость переключения равна одной миллисекунде. Кроме того,
|20.03.2002
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Hitachi представила новый проектор Hitachi CP-SX5500 с технологией LCoS
ектора Hitachi CP-SX5500. В отличие от предыдущих мощных моделей Hitachi CP-X 985 и CP-X990 данная модель основана на новейшей технологии формирования изображения ЖКнС - Жидкие Кристаллы на Силиконе (LCoS - Liquid Crystal on Silicon). Применение технологии LCoS обеспечивает получение однородного изображения, высокую контрастность и превосходную цветопередачу. Модель CP-SX5500 ориенти
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
|Silicon 497 5
|EurekAlert 291 2
|DigiTimes - Издание 1334 2
|Nature 835 2
|Allprojectors.ru 54 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
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