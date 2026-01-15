Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Аскон C3D Labs C3D Solver


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.01.2026 «Сисофт Разработка» выбирает компоненты C3D Toolkit для развития собственных инженерных решений 2
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
25.06.2018 C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров 1
31.05.2018 Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 50 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Mubitek 1 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 109 1
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 15 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2713 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 799 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 16 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 2
Clang - Компилятор 11 2
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 2
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 11 2
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 11 2
Microsoft Visual Studio 420 1
C/C++ - Язык программирования 848 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 1
Siemens Digital Industries Software - D-Cubed 1 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Google Android 14744 1
Аскон - C3D Labs - C3D Mesh2Brep 1 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1155 1
Apple iOS 8282 1
Linux OS 10958 1
Apple macOS 2263 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16380 1
Алахвердянц Александр 1 1
Зыков Олег 17 1
Бинташ Мустафа 1 1
Турция - Турецкая республика 2497 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще