Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Аскон C3D Labs C3D Modeler


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.01.2026 «Сисофт Разработка» выбирает компоненты C3D Toolkit для развития собственных инженерных решений 3
12.03.2024 C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux 1
18.10.2023 АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения 1
07.07.2023 GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики 1
21.06.2019 Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон» 1
25.06.2018 C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров 1
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 50 10
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 7
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 2
9049 2
Нанософт 120 2
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Mubitek 1 1
Компас 20 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Autodesk 622 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2530 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Газпром ПАО 1422 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
ICE - Interactive Connectivity Establishment 132 2
Web-client - Веб-клиент 231 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 477 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 2
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 197 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 799 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 445 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 109 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 15 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 200 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1547 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3550 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9720 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1045 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 8
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 16 8
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 11 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 3
Linux OS 10958 3
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 2
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 2
Аскон - C3D Labs - C3D Solver 4 2
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 2
Аскон Компас-График 39 2
Аскон - Лоцман:ПГС 10 2
Аскон - Лоцман:КБ 6 2
Аскон Компас-Эксперт 5 2
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 2
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 2
Red Hat RPM - Package Manager 180 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 89 2
Аскон - Лоцман:PLM 92 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 1
Siemens Digital Industries Software - D-Cubed 1 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 1
Clang - Компилятор 11 1
Autodesk AutoCAD DXF 46 1
SSTL - GMPT - Geostationary Minisatellite Platform Transferred 2 1
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 3 1
Аскон - C3D Labs - C3D Mesh2Brep 1 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
Нанософт - nanoCAD 115 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 1
Microsoft Visual Studio 420 1
Зыков Олег 17 4
Петров Александр 21 1
Павлов Игорь 8 1
Захаркин Денис 8 1
Ожигин Денис 15 1
Богданов Максим 37 1
Бинташ Мустафа 1 1
Ляховский Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 6
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 1
Турция - Турецкая республика 2497 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 827 1
Куба - Республика 395 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5886 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще