GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики

Китайская компания GMPT лицензировала C3D Toolkit для развития своего решения SinoRay. C3D Toolkit — это специализированный инструмент разработки программного обеспечения (SDK), отвечающий за построение, редактирование, визуализацию и конвертацию геометрических моделей.

SinoRay — это программный продукт для моделирования и проектирования оптических компонентов и оптических систем. Решение компании GMPT является важным программным обеспечением для исследования и разработки оптоэлектронных компонентов и интеграции фотонных систем, панелей отображения и оптических пленок в индустрии EDA/TCAD.

Экспертиза математиков компании C3D Labs поможет развить трехмерные возможности SinoRay и ускорить его вывод на новый технологический уровень. Набор инструментов C3D Toolkit уже сейчас покрывает практически все задачи, которые стоят перед GMPT. В планах совместной работы адаптация модулей C3D Modeler и C3D Vision применительно к задачам оптики: кривые и поверхности, атрибуты, отрисовка большого количества объектов.

Роки Янг, генеральный директор, GMPT, сказал: «Мы начали работу над программным решением лишь три месяца назад. SinoRay еще не выпущен в широкие массы. Сейчас в разработке находятся три программных продукта: SinoTCAD, SinoRay и SinoWave. Мы сделали выбор в пользу C3D Toolkit для его использования в развитии SinoRay и SinoWave, которые все еще находятся на стадии разработки. Я надеюсь, что решения компании C3D Labs так же будут использованы для создания SinoTCAD».

Олег Зыков, директор C3D Labs, сказал: «В этом году мы видим устойчивый рост интереса к компонентам C3D Toolkit в Китае. Многие местные разработчики САПР ищут возможность ускорить выход на рынок своих продуктов или быстро нарастить их возможности. Геометрическое ядро C3D удовлетворяет большинству функциональных требований, а сотрудничество с C3D Labs комфортно для наших китайских коллег как в плане качества и скорости поддержки, так и в плане минимизации геополитических рисков».