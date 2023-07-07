Разделы

ПО Софт
|

GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики

Китайская компания GMPT лицензировала C3D Toolkit для развития своего решения SinoRay. C3D Toolkit — это специализированный инструмент разработки программного обеспечения (SDK), отвечающий за построение, редактирование, визуализацию и конвертацию геометрических моделей.

SinoRay — это программный продукт для моделирования и проектирования оптических компонентов и оптических систем. Решение компании GMPT является важным программным обеспечением для исследования и разработки оптоэлектронных компонентов и интеграции фотонных систем, панелей отображения и оптических пленок в индустрии EDA/TCAD.

Экспертиза математиков компании C3D Labs поможет развить трехмерные возможности SinoRay и ускорить его вывод на новый технологический уровень. Набор инструментов C3D Toolkit уже сейчас покрывает практически все задачи, которые стоят перед GMPT. В планах совместной работы адаптация модулей C3D Modeler и C3D Vision применительно к задачам оптики: кривые и поверхности, атрибуты, отрисовка большого количества объектов.

Роки Янг, генеральный директор, GMPT, сказал: «Мы начали работу над программным решением лишь три месяца назад. SinoRay еще не выпущен в широкие массы. Сейчас в разработке находятся три программных продукта: SinoTCAD, SinoRay и SinoWave. Мы сделали выбор в пользу C3D Toolkit для его использования в развитии SinoRay и SinoWave, которые все еще находятся на стадии разработки. Я надеюсь, что решения компании C3D Labs так же будут использованы для создания SinoTCAD».

Олег Зыков, директор C3D Labs, сказал: «В этом году мы видим устойчивый рост интереса к компонентам C3D Toolkit в Китае. Многие местные разработчики САПР ищут возможность ускорить выход на рынок своих продуктов или быстро нарастить их возможности. Геометрическое ядро C3D удовлетворяет большинству функциональных требований, а сотрудничество с C3D Labs комфортно для наших китайских коллег как в плане качества и скорости поддержки, так и в плане минимизации геополитических рисков».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Любимый миллионами Linux превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и сливать данные в США

В России открылся магазин матмоделей, предсказывающих цены на сырье и вероятность дефолта

Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

Linux «небезопасна и хаотично разрабатывается». Потому ее не берут в ОС для Boeing

Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL

Google удаляет приложения для звонков и SMS из бесплатной версии Android. Это ударит по России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще