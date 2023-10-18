АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения

Компоненты C3D Vision, C3D Web Vision и C3D Converter внедрены в программное обеспечение «Диагностика ТМ-3D» - кроссплатформенное веб-приложение для визуализации и анализа ЭСИ. Продукт полностью создан разработчиками предприятия АО «СПО «Арктика». С его помощью можно получить полную визуализацию помещения корабля. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs.

В 2019 г. АО «СПО «Арктика» инициировало проект для совершенствования информационного взаимодействия между электромонтажным предприятием и проектно-конструкторским бюро. В рамках проекта АО «СПО «Арктика» получает напрямую от проектантов транспортный массив (ТМ) с электронной структурой изделия (ЭСИ) и JT-модель корабля, экспортируемую из САПР.

На основе ЭСИ приложение «Диагностика ТМ-3D» строит упрощенную модель корабля, где можно увидеть разбивку на помещения, расположение приборов и кабельной сети и информацию о состоянии работ. С программным продуктом работают инженеры проектных организаций и СПО «Арктика» на ПК и даже электромонтажники судовые – на промышленных планшетах во время работы на корабле или судне. За счет интерактивности и визуального представления снижена трудоемкость выполнения электромонтажных работ на корабле и сокращено количество брака на производстве.

Для развития цифрового решения, разработанного силами специалистов предприятия, требовался модуль, позволяющий работать с моделями в формате JT в браузере. Задача применения JT-модели – предоставить электромонтажнику на планшете не только схематичное представление корабля, а полное отображение его отдельных помещений: показать приборы, узлы прохода кабельной сети и слесарное насыщение. Для встраивания в приложение АО «СПО «Арктика» был необходим российский продукт с указанными возможностями. Компонент C3D Converter позволяет импортировать JT-модели, а C3D Web Vision отображает их в браузере. Эти функциональные возможности помогли АО «СПО «Арктика» сделать выбор в пользу решений C3D Labs, дочерней компании «Аскон».

«Аскон» и предприятия АО «ОСК» сотрудничают в рамках развития PLM-решений. Программные продукты уже запущены в промышленную эксплуатацию на сотнях рабочих мест. Продолжается разработка судостроительной САПР и АСУ ЖЦИ в рамках ИЦК «Судостроение», а также обследование дочерних предприятий. Программный продукт станет основой тяжелого машиностроительного САПРа в судостроительной индустрии.

В ходе тестирования специалисты АО «СПО «Арктика» активно взаимодействовали с разработчиками C3D Labs: выдавали замечания и предложения по развитию ПО, которые необходимы для развития собственного проекта. Это стало взаимовыгодным сотрудничеством. По предложению АО «СПО «Арктика» разработчики C3D Labs добавили в C3D Web Vision возможность создания дополнительных геометрических объектов на сцене в процессе работы с моделью. Это позволило отобразить на JT-модели метаинформацию об объектах из транспортного массива.

С целью развития продукта и дальнейшего повышения производительности труда, АО «СПО «Арктика» приняло решение продолжить работы по визуализации данных о корабле. Следующим шагом стало внедрение компонента для работы с JT-моделью, предоставляемой проектной организацией.

Евгений Ляховский, начальник управления ИТ, АО «СПО «Арктика»: «Наше предприятие следит за обновлениями продукта от C3D Labs для реализации всей необходимой функциональности нашего приложения и надеется в перспективе получить полный набор инструментов для работы с JT-моделью. Продолжается активное взаимодействие по внедрению новых компонентов в продукты C3D Labs и впоследствии в приложение «Диагностика ТМ-3D». Необходимо отметить высокую вовлеченность и отзывчивость специалистов C3D Labs, готовность перестроить собственные планы по развитию продукта под потребности заказчика, оперативность выполнения доработок».

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Олег Зыков, директор, C3D Labs: «Мы активно развиваем наши компоненты для поддержки новых софтверных проектов в самых разных отраслях промышленности. Судостроение - одна из ключевых таких отраслей. C3D Modeler активно используется нашей материнской компанией «Аскон» в разработке специализированных инструментов «Компас-3D» для судостроения, а C3D Vision и C3D Converter нашли свое применение в разработках СПО Арктика. Уверен, что это только начало, и на базе наших компонентов будут развиваться и другие специализированные программные продукты в интересах ОСК».

Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решений для судостроения, «Аскон»: «В настоящий момент на 31 дочернем предприятии АО «ОСК» используются десятки тысяч лицензий программных решений «Аскон» и консорциума «Развитие». Там, где есть потребность в создании собственных узкоспециализированных 3D-приложений, наши заказчики обращаются к инструментарию C3D Toolkit - единственному в России коммерческому геометрическому ядру и его компонентам, доступным для лицензирования. Решение, создаваемое в АО «СПО Арктика», поможет ускорить подготовку производства электротехнической части судна. В инициативном порядке, с 2020 г. «Аскон» занимается доработкой существующего тиражного ПО для задач судостроения. В текущей работе учитывается многолетний опыт применения программных решений «Аскон» на предприятиях судостроения и предложения по развитию 3D-САПР судостроительных КБ».

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Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика» ‒ российское электромонтажное предприятие с филиалами в восьми городах страны. Головной офис находится в Северодвинске. Предприятие работает в судостроительной отрасли, входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Основной профиль АО «СПО «Арктика» ‒ выполнение полного комплекса электромонтажных, регулировочно-сдаточных и ремонтных работ по электротехнической части кораблей и судов. Предприятие имеет собственное машиностроительное производство, которое занимается изготовлением ЭРУ, светотехнического оборудования и других изделий. Для развития собственного цифрового решения по визуализации электронной структуры электротехнической части изделия в АО «СПО «Арктика» применяются следующие продукты C3D Labs: C3D Vision, C3D Web Vision и C3D Converter.

C3D Labs разрабатывает инструменты для создания инженерного программного обеспечения, в том числе геометрическое ядро — ключевой программный компонент трехмерных САПР. Компания основана в 2012 г. на базе математического подразделения «Аскон», работавшего над ядром с 1995 г., и сегодня входит в «Аскон» как 100% дочерняя компания. В 2023 г. программными компонентами C3D пользуются более 50 компаний-разработчиков в 14 странах мира.