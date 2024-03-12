C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux

C3D Viewer — это бесплатное приложение в линейке продуктов C3D Labs (входит в «Аскон»), простой в использовании инструмент для визуализации трехмерной геометрии, который позволяет читать файлы в наиболее распространенных обменных форматах САПР: ACIS, IGES, Parasolid, STEP, STL, VRML, JT, OBJ, отображать структуру и сохранять модель в формате геометрического ядра C3D или растрового изображения. C3D Viewer разработан на базе компонентов C3D Labs: C3D Converter, C3D Modeler, C3D Vision.

Ключевое обновление приложения в 2024 году — версия C3D Viewer для операционных систем на базе Linux. Ее можно бесплатно скачать на сайте C3D Labs в формате deb-пакета. Работа приложения была протестирована на операционных системах Ubuntu и Astra Linux (x64). Об этом CNews сообщили представители C3D Labs.

Среди функциональных новинок важно отметить команду «Взрыв», позволяющую подробно рассмотреть сборку в разобранном виде.

В обновленную версию приложения добавлены новые команды навигации, а именно: перемещение камеры вокруг точки фокуса модели; вращение модели вокруг точки фокуса в любом направлении; вращение модели вокруг вертикального вектора, как если бы модель была расположена на вертикальной платформе (такое вращение привычно для просмотра зданий и сооружений).

Появились настройки управления новыми командами, масштабирования модели, изменения направление вращения колеса мыши.

Также добавился выбор способа ориентации сцены: моделью можно управлять при помощи системы координат или куба.

Расположение команд управления видом модели можно выбрать в параметрах приложения. Команды могут быть включены на плавающей панели либо на вкладке со всеми остальными инструментами.

Также по просьбе пользователей добавлена возможность открывать модели, созданные в более поздних версиях геометрического ядра C3D.