Московская биржа перешла на индекс RUONIA на рынке СПФИ

Московская биржа завершила переход от использования ставки MosPrime Rate на RUONIA по операциям на рынке СПФИ (стандартизированных ПФИ). Технологическую поддержку при переходе на ставку RUONIA оказала компания SoftWell. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Необходимость проекта обусловлена прекращением Национальной финансовой ассоциацией публикации индикатора MosPrime Rate с 1 июля 2023 г.

Специалисты SoftWell разработали модуль в соответствии с правилами и требованиями Московской биржи, с помощью которого проведена конвертация сделок всех российских участников рынка СПФИ — свопы на Mosprime Rate были переведены на индикатор RUONIA. Переход осуществлен на основании адаптированной методики Банка России ISDA Fallbacks с поправкой на спред.

«Процедура перехода выполнена с полным соблюдением требований и плановых сроков проекта. Мы удовлетворены сотрудничеством с SoftWell», ― сказал директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов.

Перевод сделок на RUONIA стал продолжением общемирового тренда на отказ от ориентации на эталонные процентные ставки — такие, как LIBOR. Межбанковская ставка RUONIA рассчитывается и публикуется Банком России на основании отчетности крупнейших банков страны.

Перевод произведен в системе Navigator, в которой хранятся все сделки Московской биржи на рынке СПФИ. Платформа Navigator, разработанная SoftWell, обеспечивает полный жизненный STP цикл казначейства на всех рынках — FX, Money Markets, Capital Markets, Financing, Interest Rate Derivatives и других. Интегрированное решение позволяет регистрировать сделки, управлять позициями, осуществлять расчет доходов, контролировать лимиты, формировать платежные позиции.

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«Мы развиваем сотрудничество с Московской биржей на протяжении 10 лет. Ядро платформы Navigator, нашего флагманского продукта, лежит в основе торгово-клиринговой системы Московской биржи на рынке СПФИ», ― отметил генеральный директор SoftWell Анатолий Карпов.

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Компания SoftWell уже больше 20 лет разрабатывает сложное банковское ПО для трейдинга, контроля рисков, казначейства и системной интеграции, поставляет его крупным финансовым организациям. Комплексные решения SoftWell помогают банкам и инвестиционным компаниям создавать единое информационное пространство.