Netgear VPN ProSafe

Netgear представила новые шассийные коммутаторы серии М6100 ес-центры и производственные комплексы. Серия модульных шассийных коммутаторов класса «всё в одном» ProSAFE M6100 обладает поддержкой гигабитных и 10-гигабитных соединений в форм-факторе 4U. Эт

Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch Компания Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch - 8-портовую и 16-портовую Ethernet-модели. Устройства спроектированы сп

Netgear представила новое поколение стекируемых смарт-коммутаторов для активно расширяемой инфраструктуры Компания Netgear представила новую серию 10G Ethernet (10-гигабитных) смарт-коммутаторов ProSAFE S3300 Gigabit Stackable Smart Switch Series. Устройства серии ProSAFE S3300 являются

Netgear анонсировал новое поколение коммутаторов ProSafe Plus для малых и средних корпоративных сетей Компания Netgear объявила о расширении семейства гигабитных коммутаторов ProSafe Plus. Линейку дополнят три новых коммутатора с поддержкой Power-Over-Ethernet (PoE) -

Netgear анонсировал новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP Компания Netgear анонсировала новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP с функцией PD (PoE Powered Devices). Он предназначен для средних и малых корп

Netgear объявил о скорой доступности в России 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224 ными портами (M7100) - флагманского 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224. Как сообщают в Netgear, цена на коммутаторы данной серии, сделает их доступн

Netgear объявил о скорой доступности в России гигабитных коммутаторов ProSafe M5300 ой доступности в России новой серии топовых стекируемых управляемых гигабитных коммутаторов Netgear ProSafe M5300, которые соответствуют требованиям магистралей 10-Gigabit Ethernet и обеспечива

Netgear выпустила восьмипортовый гигабитный межсетвой экран для малого бизнеса время и упрощает подключение к сервис-провайдеру и уже развернутым VPN. Как и все межсетевые экраны Netgear ProSafe бизнес-класса, FVS318N снабжен стальным корпусом и на него распространяется п

Netgear представила 10-гигабитный smart-коммутатор для среднего бизнеса коммутатор для сетей компаний среднего бизнеса. Стекируемый 52-портовый гигабитный Smart-коммутатор Netgear ProSafe GS752TXS подходит для быстро формирующегося сегодня класса серверов с 10-гига

Netgear анонсировала две новые точки доступа для небольших компаний еличивающиеся потребности в беспроводном подключении сетей растущих компаний. Точки доступа Netgear ProSafe WNAP320 и Netgear ProSafe WNDAP360 обеспечивают соединение, производительность

Netgear расширила линейку коммутаторов ProSafe Plus ателей, бизнеса и интернет-провайдеров, представила четыре новые модели из своей серии коммутаторов ProSafe Plus. Управляемые коммутаторы ProSafe Plus обеспечивают встроенную поддержку т

Netgear расширяет семейство коммутаторов ProSafe Plus Компания Netgear представила четыре новые модели из своей серии коммутаторов ProSafe Plus. Предназначенные для растущих компаний, у которых нагрузка на сеть постепенно ув

Netgear представила платформу сетевого управления для бизнеса и управляемый коммутатор 10GE евого управления для бизнеса и управляемый коммутатор 10GE. Новая система управления сетями Netgear ProSafe NMS200 (Network Management System) предоставляет заказчикам возможность находить в се

Netgear представила новый Smart-коммутатор серии ProSafe Компания Netgear представила новый Smart-коммутатор Netgear ProSafe, который обеспечивает высокую производительность сети и в то же время отличается дост

Netgear выпустил ограниченную серию сетевых устройств для сисадминов-девушек ю для виртуализации хранения, из отмеченной наградами серии продуктов ReadyNAS, и новый управляемый smart-коммутатор ProSafe GS748 TPS. Продукты выполнены в пастельных (светло-лиловых, светло-г

Netgear представила пакет управления беспроводными сетями ProSafe Wireless Management для СМБ Компания Netgear представила семейство решений ProSafe Wireless Management, предназначенных для малого и среднего бизнеса (СМБ), школ и пред

Netgear представила двухдиапазонную точку доступа ProSafe WNDAP350 для СМБ Компания Netgear анонсировала ProSafe Wireless-N Dual-Band Access Point (WNDAP350) – полнофункциональную двухдиапазонную бе

Netgear представила новое семейство коммутаторов ProSafe Plus для SMB нных для развивающихся фирм с растущими требованиями к возможностям их локальных сетей. Коммутаторы ProSafe Plus предоставляют пользователям, не разбирающимся в сетевых технологиях, инструменты

Netgear представила линейку гигабитных коммутаторов Smart для SMB Компания Netgear представила два новых гигабитных коммутатора - GS724TPS и GS748TPS - из серии ProSafe Advanced Gigabit Smart Switches. Эти модели, предназначенные для малого и среднего би

Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий вила новое решение для обеспечения информационной безопасности малых предприятий – межсетевой экран ProSafe Wireless-N VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел дос

Netgear представила 3 новых интеллектуальных коммутатора Компания Netgear объявила о расширении своего семейства интеллектуальных коммутаторов ProSafe Gigabit Smart Switch, представив на выставке Interop-2008 три новые модели. Коммутато

Netgear представила двухдиапазонную точку доступа 802.11N Компания Netgear объявила о выпуске ProSafe 802.11n Dual Band Wireless Access Point (WNDAP330), многофункционального двухдиапазон

Netgear выпустил универсальный маршрутизатор Компания Netgear объявила о выпуске Netgear ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall (FVS336G), универсального, функционально насыщенног

Netgear расширяет спектр сетевых решений корпоративного класса объявив о партнерстве в области VoIP. В дополнение к демонстрации полного ряда комплексных решений ProSafe для коммутации, обеспечения безопасности и хранения данных, нацеленного на рынок SMB,

Netgear выпустила интеллектуальный коммутатор беспроводной сети ваний, предъявляемых к беспроводной инфраструктуре растущими предприятий малого и среднего бизнеса. ProSafe Smart Wireless Switch — это контроллер беспроводной сети, который позволяет предприят

Netgear выпустила стекируемые гигабитные интеллектуальные коммутаторы Компания Netgear объявила о выпуске коммутаторов ProSafe Gigabit Stackable Smart Switches на 24 и 48 портов (GS724TS и GS748TS), дополняющих с

Netgear выпустила концентратор SSL VPN etgear, один из крупнейших в мире поставщиков передового, сетевого оборудования, объявила о выпуске ProSafe SSL VPN Concentrator 25 (SSL312), простого в применении и надежного решения SSL VPN,