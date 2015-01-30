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Netgear VPN ProSafe



30.01.2015 Netgear представила новые шассийные коммутаторы серии М6100

ес-центры и производственные комплексы. Серия модульных шассийных коммутаторов класса «всё в одном» ProSAFE M6100 обладает поддержкой гигабитных и 10-гигабитных соединений в форм-факторе 4U. Эт
23.01.2015 Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch

Компания Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch - 8-портовую и 16-портовую Ethernet-модели. Устройства спроектированы сп
25.11.2014 Netgear представила новое поколение стекируемых смарт-коммутаторов для активно расширяемой инфраструктуры

Компания Netgear представила новую серию 10G Ethernet (10-гигабитных) смарт-коммутаторов ProSAFE S3300 Gigabit Stackable Smart Switch Series. Устройства серии ProSAFE S3300 являются

26.12.2013 Netgear анонсировал новое поколение коммутаторов ProSafe Plus для малых и средних корпоративных сетей

Компания Netgear объявила о расширении семейства гигабитных коммутаторов ProSafe Plus. Линейку дополнят три новых коммутатора с поддержкой Power-Over-Ethernet (PoE) -
26.12.2013 Netgear анонсировал новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP

Компания Netgear анонсировала новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP с функцией PD (PoE Powered Devices). Он предназначен для средних и малых корп
18.02.2013 Netgear объявил о скорой доступности в России 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224

ными портами (M7100) - флагманского 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224. Как сообщают в Netgear, цена на коммутаторы данной серии, сделает их доступн
30.10.2012 Netgear объявил о скорой доступности в России гигабитных коммутаторов ProSafe M5300

ой доступности в России новой серии топовых стекируемых управляемых гигабитных коммутаторов Netgear ProSafe M5300, которые соответствуют требованиям магистралей 10-Gigabit Ethernet и обеспечива
19.09.2011 Netgear выпустила восьмипортовый гигабитный межсетвой экран для малого бизнеса

время и упрощает подключение к сервис-провайдеру и уже развернутым VPN. Как и все межсетевые экраны Netgear ProSafe бизнес-класса, FVS318N снабжен стальным корпусом и на него распространяется п
15.08.2011 Netgear представила 10-гигабитный smart-коммутатор для среднего бизнеса

коммутатор для сетей компаний среднего бизнеса. Стекируемый 52-портовый гигабитный Smart-коммутатор Netgear ProSafe GS752TXS подходит для быстро формирующегося сегодня класса серверов с 10-гига
09.06.2011 Netgear анонсировала две новые точки доступа для небольших компаний

еличивающиеся потребности в беспроводном подключении сетей растущих компаний. Точки доступа Netgear ProSafe WNAP320 и Netgear ProSafe WNDAP360 обеспечивают соединение, производительность
24.11.2010 Netgear расширила линейку коммутаторов ProSafe Plus

ателей, бизнеса и интернет-провайдеров, представила четыре новые модели из своей серии коммутаторов ProSafe Plus. Управляемые коммутаторы ProSafe Plus обеспечивают встроенную поддержку т
15.11.2010 Netgear расширяет семейство коммутаторов ProSafe Plus

Компания Netgear представила четыре новые модели из своей серии коммутаторов ProSafe Plus. Предназначенные для растущих компаний, у которых нагрузка на сеть постепенно ув
11.10.2010 Netgear представила платформу сетевого управления для бизнеса и управляемый коммутатор 10GE

евого управления для бизнеса и управляемый коммутатор 10GE. Новая система управления сетями Netgear ProSafe NMS200 (Network Management System) предоставляет заказчикам возможность находить в се
14.07.2010 Netgear представила новый Smart-коммутатор серии ProSafe

Компания Netgear представила новый Smart-коммутатор Netgear ProSafe, который обеспечивает высокую производительность сети и в то же время отличается дост
01.04.2010 Netgear выпустил ограниченную серию сетевых устройств для сисадминов-девушек

ю для виртуализации хранения, из отмеченной наградами серии продуктов ReadyNAS, и новый управляемый smart-коммутатор ProSafe GS748 TPS. Продукты выполнены в пастельных (светло-лиловых, светло-г
25.01.2010 Netgear представила пакет управления беспроводными сетями ProSafe Wireless Management для СМБ

Компания Netgear представила семейство решений ProSafe Wireless Management, предназначенных для малого и среднего бизнеса (СМБ), школ и пред
23.11.2009 Netgear представила двухдиапазонную точку доступа ProSafe WNDAP350 для СМБ

Компания Netgear анонсировала ProSafe Wireless-N Dual-Band Access Point (WNDAP350) – полнофункциональную двухдиапазонную бе
11.11.2009 Netgear представила новое семейство коммутаторов ProSafe Plus для SMB

нных для развивающихся фирм с растущими требованиями к возможностям их локальных сетей. Коммутаторы ProSafe Plus предоставляют пользователям, не разбирающимся в сетевых технологиях, инструменты
02.07.2009 Netgear представила линейку гигабитных коммутаторов Smart для SMB

Компания Netgear представила два новых гигабитных коммутатора - GS724TPS и GS748TPS - из серии ProSafe Advanced Gigabit Smart Switches. Эти модели, предназначенные для малого и среднего би
17.10.2008 Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий

вила новое решение для обеспечения информационной безопасности малых предприятий – межсетевой экран ProSafe Wireless-N VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел дос
29.04.2008 Netgear представила 3 новых интеллектуальных коммутатора

Компания Netgear объявила о расширении своего семейства интеллектуальных коммутаторов ProSafe Gigabit Smart Switch, представив на выставке Interop-2008 три новые модели. Коммутато
23.04.2008 Netgear представила двухдиапазонную точку доступа 802.11N

Компания Netgear объявила о выпуске ProSafe 802.11n Dual Band Wireless Access Point (WNDAP330), многофункционального двухдиапазон
27.11.2007 Netgear выпустил универсальный маршрутизатор

Компания Netgear объявила о выпуске Netgear ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall (FVS336G), универсального, функционально насыщенног
24.05.2007 Netgear расширяет спектр сетевых решений корпоративного класса

объявив о партнерстве в области VoIP. В дополнение к демонстрации полного ряда комплексных решений ProSafe для коммутации, обеспечения безопасности и хранения данных, нацеленного на рынок SMB,
23.05.2007 Netgear выпустила интеллектуальный коммутатор беспроводной сети

ваний, предъявляемых к беспроводной инфраструктуре растущими предприятий малого и среднего бизнеса. ProSafe Smart Wireless Switch — это контроллер беспроводной сети, который позволяет предприят
13.02.2007 Netgear выпустила стекируемые гигабитные интеллектуальные коммутаторы

Компания Netgear объявила о выпуске коммутаторов ProSafe Gigabit Stackable Smart Switches на 24 и 48 портов (GS724TS и GS748TS), дополняющих с
24.10.2006 Netgear выпустила концентратор SSL VPN

etgear, один из крупнейших в мире поставщиков передового, сетевого оборудования, объявила о выпуске ProSafe SSL VPN Concentrator 25 (SSL312), простого в применении и надежного решения SSL VPN,

13.03.2006 CeBIT: Netgear представил сетевые решения для дома и офиса

и, сети Powerline, развлекательные сети, решения интернет-телефонии и сетевые решения бизнес-класса ProSafe. Компания представит также продукты, которые готовятся к выпуску в 2006 году, такие,


Публикаций - 52, упоминаний - 182

Netgear VPN ProSafe и организации, системы, технологии, персоны:

Netgear 239 49
Broadcom - VMware 2390 2
Microsoft Corporation 24741 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Cisco Systems 5137 1
Xerox 1143 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Merlion - Мерлион 826 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 1
Pantum - Пантум 58 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Swarovski AG 73 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Сибур Холдинг - ЗапСибТрансгаз 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6452 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10204 23
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 508 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12636 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8244 16
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2937 15
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3663 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9278 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5810 10
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 325 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11271 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 9
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 538 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 9
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 802 9
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 480 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3791 8
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 788 8
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 326 7
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 239 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8701 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3171 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4147 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9432 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2100 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4100 6
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1043 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3780 6
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 139 6
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 116 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8208 5
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 16
Netgear ProSecure 13 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 3
Netgear Wireless-N 16 3
Linux OS 10118 2
Microsoft Windows 15807 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Netgear Green 3 2
Netgear RangeMax 11 2
Netgear PoE 2 2
Netgear NMS - Netgear Network Management System 3 2
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
Microsoft Windows XP 2404 1
Google Android 14152 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 877 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1348 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
Apple iPad 3874 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
SUSE openSUSE 94 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
Apple Safari - браузер 859 1
Red Hat - Linux Fedora 223 1
Netgear Stora 4 1
Netgear Digital Entertainer - Netgear Digital Home Hub 9 1
Netgear Powerline 9 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Apple iPhone 6 4862 1
Broadcom - VMware vSphere 570 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
TP-Link Powerline 42 1
Broadcom - VMware Ready 27 1
МТС Автосекретарь 67 1
Netgear ReadyNAS Surveillance Network Video Recorder 1 1
Microsoft Skype Out 35 1
Netgear SC - Netgear Storage Central 8 1
Танюхин Дмитрий 24 6
Васильев Сергей 51 1
Старков Петр 7 1
Егорихин Павел 8 1
Луговой Эдуард 1 1
Сафронов Александр 6 1
Городецкий Сергей 3 1
Кононов Андрей 1 1
Белик Игорь 4 1
Buckley Shane - Бакли Шейн 2 1
Machowinski Matthias - Маковински Маттиас 4 1
Patel Parag - Пейтел Параг 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4017 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2980 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1562 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1392 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1491 1
Таиланд - Королевство 830 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 596 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 115 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 435 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 307 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11097 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4083 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 4
Металлы - Медь - Copper 799 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4951 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7060 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13835 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6278 1
Аудит - аудиторский услуги 2742 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1260 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5091 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5753 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4049 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5873 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2460 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 201 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2300 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 978 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2447 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2999 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2772 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2713 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1223 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 1
N+1 - Издание 165 1
IHS Infonetics Research 102 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Fortune Global 500 286 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 292 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 3
CeBIT 612 2
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