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Netgear VPN ProSafe
|30.01.2015
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Netgear представила новые шассийные коммутаторы серии М6100
ес-центры и производственные комплексы. Серия модульных шассийных коммутаторов класса «всё в одном» ProSAFE M6100 обладает поддержкой гигабитных и 10-гигабитных соединений в форм-факторе 4U. Эт
|23.01.2015
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Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch
Компания Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch - 8-портовую и 16-портовую Ethernet-модели. Устройства спроектированы сп
|25.11.2014
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Netgear представила новое поколение стекируемых смарт-коммутаторов для активно расширяемой инфраструктуры
Компания Netgear представила новую серию 10G Ethernet (10-гигабитных) смарт-коммутаторов ProSAFE S3300 Gigabit Stackable Smart Switch Series. Устройства серии ProSAFE S3300 являются
|26.12.2013
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Netgear анонсировал новое поколение коммутаторов ProSafe Plus для малых и средних корпоративных сетей
Компания Netgear объявила о расширении семейства гигабитных коммутаторов ProSafe Plus. Линейку дополнят три новых коммутатора с поддержкой Power-Over-Ethernet (PoE) -
|26.12.2013
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Netgear анонсировал новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP
Компания Netgear анонсировала новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP с функцией PD (PoE Powered Devices). Он предназначен для средних и малых корп
|18.02.2013
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Netgear объявил о скорой доступности в России 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224
ными портами (M7100) - флагманского 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224. Как сообщают в Netgear, цена на коммутаторы данной серии, сделает их доступн
|30.10.2012
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Netgear объявил о скорой доступности в России гигабитных коммутаторов ProSafe M5300
ой доступности в России новой серии топовых стекируемых управляемых гигабитных коммутаторов Netgear ProSafe M5300, которые соответствуют требованиям магистралей 10-Gigabit Ethernet и обеспечива
|19.09.2011
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Netgear выпустила восьмипортовый гигабитный межсетвой экран для малого бизнеса
время и упрощает подключение к сервис-провайдеру и уже развернутым VPN. Как и все межсетевые экраны Netgear ProSafe бизнес-класса, FVS318N снабжен стальным корпусом и на него распространяется п
|15.08.2011
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Netgear представила 10-гигабитный smart-коммутатор для среднего бизнеса
коммутатор для сетей компаний среднего бизнеса. Стекируемый 52-портовый гигабитный Smart-коммутатор Netgear ProSafe GS752TXS подходит для быстро формирующегося сегодня класса серверов с 10-гига
|09.06.2011
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Netgear анонсировала две новые точки доступа для небольших компаний
еличивающиеся потребности в беспроводном подключении сетей растущих компаний. Точки доступа Netgear ProSafe WNAP320 и Netgear ProSafe WNDAP360 обеспечивают соединение, производительность
|24.11.2010
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Netgear расширила линейку коммутаторов ProSafe Plus
ателей, бизнеса и интернет-провайдеров, представила четыре новые модели из своей серии коммутаторов ProSafe Plus. Управляемые коммутаторы ProSafe Plus обеспечивают встроенную поддержку т
|15.11.2010
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Netgear расширяет семейство коммутаторов ProSafe Plus
Компания Netgear представила четыре новые модели из своей серии коммутаторов ProSafe Plus. Предназначенные для растущих компаний, у которых нагрузка на сеть постепенно ув
|11.10.2010
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Netgear представила платформу сетевого управления для бизнеса и управляемый коммутатор 10GE
евого управления для бизнеса и управляемый коммутатор 10GE. Новая система управления сетями Netgear ProSafe NMS200 (Network Management System) предоставляет заказчикам возможность находить в се
|14.07.2010
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Netgear представила новый Smart-коммутатор серии ProSafe
Компания Netgear представила новый Smart-коммутатор Netgear ProSafe, который обеспечивает высокую производительность сети и в то же время отличается дост
|01.04.2010
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Netgear выпустил ограниченную серию сетевых устройств для сисадминов-девушек
ю для виртуализации хранения, из отмеченной наградами серии продуктов ReadyNAS, и новый управляемый smart-коммутатор ProSafe GS748 TPS. Продукты выполнены в пастельных (светло-лиловых, светло-г
|25.01.2010
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Netgear представила пакет управления беспроводными сетями ProSafe Wireless Management для СМБ
Компания Netgear представила семейство решений ProSafe Wireless Management, предназначенных для малого и среднего бизнеса (СМБ), школ и пред
|23.11.2009
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Netgear представила двухдиапазонную точку доступа ProSafe WNDAP350 для СМБ
Компания Netgear анонсировала ProSafe Wireless-N Dual-Band Access Point (WNDAP350) – полнофункциональную двухдиапазонную бе
|11.11.2009
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Netgear представила новое семейство коммутаторов ProSafe Plus для SMB
нных для развивающихся фирм с растущими требованиями к возможностям их локальных сетей. Коммутаторы ProSafe Plus предоставляют пользователям, не разбирающимся в сетевых технологиях, инструменты
|02.07.2009
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Netgear представила линейку гигабитных коммутаторов Smart для SMB
Компания Netgear представила два новых гигабитных коммутатора - GS724TPS и GS748TPS - из серии ProSafe Advanced Gigabit Smart Switches. Эти модели, предназначенные для малого и среднего би
|17.10.2008
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Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий
вила новое решение для обеспечения информационной безопасности малых предприятий – межсетевой экран ProSafe Wireless-N VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел дос
|29.04.2008
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Netgear представила 3 новых интеллектуальных коммутатора
Компания Netgear объявила о расширении своего семейства интеллектуальных коммутаторов ProSafe Gigabit Smart Switch, представив на выставке Interop-2008 три новые модели. Коммутато
|23.04.2008
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Netgear представила двухдиапазонную точку доступа 802.11N
Компания Netgear объявила о выпуске ProSafe 802.11n Dual Band Wireless Access Point (WNDAP330), многофункционального двухдиапазон
|27.11.2007
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Netgear выпустил универсальный маршрутизатор
Компания Netgear объявила о выпуске Netgear ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall (FVS336G), универсального, функционально насыщенног
|24.05.2007
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Netgear расширяет спектр сетевых решений корпоративного класса
объявив о партнерстве в области VoIP. В дополнение к демонстрации полного ряда комплексных решений ProSafe для коммутации, обеспечения безопасности и хранения данных, нацеленного на рынок SMB,
|23.05.2007
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Netgear выпустила интеллектуальный коммутатор беспроводной сети
ваний, предъявляемых к беспроводной инфраструктуре растущими предприятий малого и среднего бизнеса. ProSafe Smart Wireless Switch — это контроллер беспроводной сети, который позволяет предприят
|13.02.2007
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Netgear выпустила стекируемые гигабитные интеллектуальные коммутаторы
Компания Netgear объявила о выпуске коммутаторов ProSafe Gigabit Stackable Smart Switches на 24 и 48 портов (GS724TS и GS748TS), дополняющих с
|24.10.2006
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Netgear выпустила концентратор SSL VPN
etgear, один из крупнейших в мире поставщиков передового, сетевого оборудования, объявила о выпуске ProSafe SSL VPN Concentrator 25 (SSL312), простого в применении и надежного решения SSL VPN,
|13.03.2006
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CeBIT: Netgear представил сетевые решения для дома и офиса
и, сети Powerline, развлекательные сети, решения интернет-телефонии и сетевые решения бизнес-класса ProSafe. Компания представит также продукты, которые готовятся к выпуску в 2006 году, такие,
Netgear VPN ProSafe и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
|N+1 - Издание 165 1
|IHS Infonetics Research 102 2
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
|Fortune Global 500 286 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 292 2
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