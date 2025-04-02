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DrayTek Vigor
DrayTek Vigor и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco RV - серия маршрутизаторов 2 1
|Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 23 1
|Netgear VPN ProSafe 52 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4638 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Смирнов Игорь 16 1
|Матвеев Михаил 6 1
|Шабалин Юрий 14 1
|Мельникова Анастасия 405 1
|Juniper Research 530 1
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