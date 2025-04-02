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DrayTek Vigor



02.04.2025 Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет 1
18.12.2024 Через неизвестную уязвимость в маршрутизаторах взломаны сотни организаций 4
04.10.2024 В сотнях тысяч популярных маршрутизаторов нашли сразу 14 «дыр», включая одну критическую 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

DrayTek Vigor и организации, системы, технологии, персоны:

ForeScout Technologies 9 2
Netgear 239 2
DrayTek 4 2
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 26 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
QuadraNet 3 1
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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1481 1
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RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 414 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1063 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 255 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2229 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 270 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 93 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3802 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1239 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2270 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2997 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2067 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 90 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7898 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2052 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 640 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2975 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9344 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2052 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 368 1
Cisco RV - серия маршрутизаторов 2 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 23 1
Netgear VPN ProSafe 52 1
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Нидерланды 3554 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 907 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1320 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 965 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8964 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1937 1
Juniper Research 530 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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