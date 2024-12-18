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Матвеев Михаил



18.12.2024 Через неизвестную уязвимость в маршрутизаторах взломаны сотни организаций 1
05.12.2024 Российская компания GemsTeam разработала новый сервис для продавцов маркетплейсов — Blogerito 1
04.10.2023 Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову 1
02.12.2013 Михаил Матвеев - Эффективных решений, способных защитить корпоративную информацию на личных устройствах, пока нет 1
29.09.2010 Honeywell инвестирует $5 млн в разработки в России 1
12.04.2010 Объекты Универсиады могут быть оборудованы системами безопасности «Хоневелл» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Матвеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 282 1
X Corp - Twitter 2845 1
Honeywell - Хоневелл 5 1
Gemsteam - Джемстим 1 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
Xiaomi 1732 1
Philips 2053 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Unsplash 764 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
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Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
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Китай - Шанхай 787 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Бельгия - Брюссель 227 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Япония 13282 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Таиланд - Королевство 816 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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