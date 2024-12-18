Матвеев Михаил
Матвеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Honeywell 282 1
|X Corp - Twitter 2845 1
|Honeywell - Хоневелл 5 1
|Gemsteam - Джемстим 1 1
|Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
|Xiaomi 1732 1
|Philips 2053 1
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
|ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|Unsplash 764 1
|Google Android 13994 1
|Apple iOS 7809 1
|Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
|Яндекс.Маркет 937 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
|Соркин Леонид 5 2
|Соловьев Владимир 106 1
|Риль Михаил 1 1
|Рыбкин Василий 1 1
|Шабалин Юрий 11 1
|СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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