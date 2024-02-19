D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+

Компания D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X c портами 10G SFP+, функционалом безопасности корпоративного уровня и высокой производительностью маршрутизации, Firewall и VPN.

Новинки рекомендованы для применения в сетях средних и крупных предприятий, удаленных подразделениях и офисах корпоративных клиентов, которым требуется производительное решение для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз, организации безопасных VPN-подключений и бесперебойного доступа в интернет на скорости до 10 Гбит/с.

Основные преимущества новых сервисных маршрутизаторов: высокая производительность маршрутизации, Firewall и VPN; различные варианты подключения: по оптоволоконной линии (до 10 Гбит/с), выделенной линии Gigabit Ethernet и через 3G/LTE USB-модем; инструменты для повышения надежности и отказоустойчивости сети: резервирование интернет-канала (на основе ICMP-ping, статуса соединения, заданных приоритетов), распределение нагрузки между несколькими соединениями, резервирование маршрутизаторов с использованием VRRP; расширенный функционал межсетевого экрана для защиты сети от внешних угроз и несанкционированного доступа; встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS; поддержка VPN-туннелей IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, L2TPv3 (unmanaged); поддержка QoS с возможностью классификации трафика на основе 802.1p, ToS, DSCP, IP, MAC, VLAN; расширенный функционал мониторинга: SLA-агент, поддержка Syslog c возможностью отправки журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель, TWAMP для измерения пропускной способности IP-сети, утилиты ping, traceroute, iPerf3; администрирование через веб-интерфейс и CLI (Console, Telnet, SSH).

Помимо DSA-2208X и DSA-2308X, в линейке решений D-Link также представлены: DSA-2108S – сервисный маршрутизатор с 6 портами 1000BASE-T и 2 портами SFP; DIR-853/SE – беспроводной гигабитный маршрутизатор AC1300 c ПО Security Edition; DIR-1260/SE – беспроводной гигабитный маршрутизатор AC1200 c ПО Security Edition.

Новые сервисные маршрутизаторы доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DSA-2208X – $1181, DSA-2308X – $1656.