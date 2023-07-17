D-Link представляет новое поколение сервисных маршрутизаторов DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X

Компания D-Link представляет в России новое поколение сервисных маршрутизаторов – DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X. Новинки реализованы на современных аппаратных платформах с оптическими портами SFP/SFP+ и рекомендованы для применения в сетях средних и крупных предприятий, удаленных подразделениях и офисах корпоративных клиентов, которым требуется надежное и производительное решение для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз, организации безопасных VPN-подключений и бесперебойного доступа в интернет. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

DSA-2108S реализован на базе 2-ядерного процессора Intel Celeron 3865U 1.8 ГГц, оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR3, 64 ГБ флеш-памяти, шестью портами 1000Base-T и двумя портами SFP.

DSA-2208X реализован на базе 4-ядерного процессора Intel Atom C3558 2.2 ГГц, оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 32 ГБ флеш-памяти, шестью портами 1000Base-T и двумя портами 10G SFP+.

DSA-2308X реализован на базе 8-ядерного процессора Intel Denverton Atom C3758 2.2 ГГц, оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 32 ГБ mSATA флеш-памяти, шестью портами 1000Base-T и двумя портами 10G SFP+.

Функциональные возможности новых сервисных маршрутизаторов: расширенный функционал маршрутизации и межсетевого экрана; поддержка VPN-туннелей на основе IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, EoIP, L2TPv3 (unmanaged); резервирование каналов связи и балансировка нагрузки между соединениями; мониторинг и управление состоянием VPN-туннелей (DPD, Keep-alive); детальная и гибкая настройка правил фильтрации; мониторинг параметров сети (SLA-агент); масштабируемая производительность в зависимости от выбора аппаратной платформы.

Планируемое начало поставок – сентябрь 2023 г. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DSA-2108S – $691, DSA-2208X – $1181, DSA-2308X – $1656.

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Компания D-Link является производителем сетевого оборудования, предлагающим решения для создания локальных сетей Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/10GE/25GE/40GE/100GE, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани и Челябинске работают региональные представители компании.

Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.