Индексная книга CNews*
Кредитование Коллекторское агентство долговое агентство
Публикаций - 205, упоминаний - 210
Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Парфенчиков Артур 12 6
|Данилов Александр 14 4
|Аксаков Анатолий 123 3
|Гольцов Александр 69 3
|Габестро Сергей 28 3
|Заяц Антон 9 3
|Фогилев Михаил 13 3
|Огуряев Дмитрий 75 3
|Никифоров Николай 1172 3
|Новицкий Сергей 25 2
|Брежнев Леонид 6 2
|Борисов Пётр 8 2
|Богатов Антон 79 2
|Корнеева Ксения 31 2
|Собянин Сергей 239 2
|Кусков Денис 218 2
|Лагуткин Олег 18 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Ивашкевич Евгений 4 2
|Агеева Анна 8 2
|Сотин Денис 145 2
|Щеголев Игорь 689 2
|Ким Борис 74 2
|Рубцова Ольга 33 2
|Реймер Денис 54 2
|Натрусов Артем 193 1
|Красильников Илья 5 1
|Пак Олег 100 1
|Липов Андрей 56 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Сыкулев Андрей 69 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Беляев Владислав 66 1
|Виноградов Дмитрий 70 1
|Волков Алексей 44 1
|Патешман Виталий 37 1
|Смирнов Александр 58 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Чачава Александр 82 1
|Фридман Илья 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219291, в очереди разбора - 881049.
Создано именных указателей - 111107.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219291, в очереди разбора - 881049.
Создано именных указателей - 111107.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.