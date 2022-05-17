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Кредитование Коллекторское агентство долговое агентство



17.05.2022 Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов
15.04.2021 «Сбер»: 85% должников общались с роботом во время пандемии
27.06.2018 ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников
01.02.2013 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей
07.06.2012 Заработала новая электронная площадка для продажи имущества должников по банкротству
23.05.2008 Псковских должников могут отключить от мобильной связи
21.08.2007 Списки псковских должников не появятся в интернете
16.05.2000 Норвежская Telenor приобретет акции двух таиландских телекоммуникационных компаний-должников

Публикаций - 205, упоминаний - 210

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6964 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8062 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9473 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10094 9
Microsoft Corporation 23525 8
7020 8
1С-ИжТиСи 6336 8
FogSoft - ФогСофт 42 8
SAS Institute 908 7
IBM - International Business Machines Corp 9199 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6271 6
Oracle Corporation 6316 6
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 54 5
Прогноз 1656 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 159 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 4
АКОС 68 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 958 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1328 4
Vodafone Group 1342 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1054 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 4
InfoWatch - Инфовотч 919 4
Oracle Siebel Systems 501 4
Epicor Software Corporation 162 4
Cisco Systems 4881 4
Цифра ГК 2154 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 3
Philips 2052 3
Orange France Télécom 654 3
Yandex - Яндекс 5696 3
SAP SE 4884 3
Naumen - Наумен 517 3
Google LLC 10963 3
Informatica 117 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 828 3
Крок - Croc 1711 3
Meta Platforms - Facebook 4341 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 317 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6638 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2400 7
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5836 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2523 5
Альфа-Банк 1603 5
Debex 8 4
Sequoia Capital 106 3
Россети Ленэнерго 2351 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 92 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Groupe SEB - Tefal 84 3
ГПБ - Газпромбанк 943 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 3
Qiwi 925 3
101Hotels.com 705 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
Haier - Candy Group - Канди 92 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 2
Braun 76 2
МДМ Банк 260 2
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 50 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 179 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 508 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 2
Банк24.ру 59 2
ПСБ - Промсвязьбанк 734 2
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 8 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 890 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 61 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 244 1
Синара Банк - СКБ-банк 130 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 198 1
Почта Банк 352 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17999 42
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9150 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3708 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3000 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2708 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2869 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2405 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2346 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 5
Правительство Москвы 1995 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 5
Судебная власть - Judicial power 2098 4
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2396 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1039 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1397 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 77 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 848 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 2
Федеральное казначейство России 1551 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 694 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 153 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 3
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АРБ - Ассоциация российских банков 205 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 437 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26024 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53446 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39114 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79325 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17546 34
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3764 13
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11662 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3980 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5892 12
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3477 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3899 11
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5268 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2407 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8182 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17267 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5202 10
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8045 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14880 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4123 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6542 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2908 8
FogSoft iTender 34 8
Microsoft Windows 2000 12689 7
Apple iPhone 6 6180 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 5
Google Android 12586 5
Age of Kings 3447 4
Microsoft SQL Server 1479 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 768 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 3
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 3
NASA Stardust 51 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 329 3
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 32 3
IBM BPM 36 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 347 3
Apache Hadoop 375 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3278 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1054 3
Apple iOS 6820 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 129 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 3
Microsoft Windows 14464 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6631 2
Python - высокоуровневый язык программирования 577 2
Microsoft Office 3444 2
Linux OS 8274 2
IBM DB2 352 2
Обращения граждан 211 2
VK - Mail.Ru Infra 45 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 25 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
Microsoft Dynamics CRM 531 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1250 2
Парфенчиков Артур 12 6
Данилов Александр 14 4
Аксаков Анатолий 123 3
Гольцов Александр 69 3
Габестро Сергей 28 3
Заяц Антон 9 3
Фогилев Михаил 13 3
Огуряев Дмитрий 75 3
Никифоров Николай 1172 3
Новицкий Сергей 25 2
Брежнев Леонид 6 2
Борисов Пётр 8 2
Богатов Антон 79 2
Корнеева Ксения 31 2
Собянин Сергей 239 2
Кусков Денис 218 2
Лагуткин Олег 18 2
Осадчая Ирина 64 2
Ивашкевич Евгений 4 2
Агеева Анна 8 2
Сотин Денис 145 2
Щеголев Игорь 689 2
Ким Борис 74 2
Рубцова Ольга 33 2
Реймер Денис 54 2
Натрусов Артем 193 1
Красильников Илья 5 1
Пак Олег 100 1
Липов Андрей 56 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Сыкулев Андрей 69 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Беляев Владислав 66 1
Виноградов Дмитрий 70 1
Волков Алексей 44 1
Патешман Виталий 37 1
Смирнов Александр 58 1
Шамолин Михаил 124 1
Чачава Александр 82 1
Фридман Илья 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 123210 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39428 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50225 23
Европа 21324 17
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13183 10
Земля - планета Солнечной системы 9710 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12822 8
Индия - Республика 5077 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6319 7
Испания - Королевство 3601 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15015 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15111 5
Филиппины - Республика 541 5
США - Колумбия - Вашингтон 1366 5
Казахстан - Республика 4858 5
Германия - Федеративная Республика 12020 4
США - Нью-Йорк 2812 4
Солнечная система - Solar system 2455 4
Беларусь - Белоруссия 4279 4
Сингапур - Республика 1771 4
Италия - Итальянская Республика 4227 4
Южная Корея - Республика 6294 4
Малайзия 794 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1108 4
Франция - Французская Республика 7086 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2320 4
Украина 7281 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3329 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1428 3
Россия - Сибирь 2013 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1569 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 934 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 3
Япония 12886 3
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