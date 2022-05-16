Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ

Решение компании iDSystems, успевшее достойно зарекомендовать себя на рынке, обладает необходимым функционалом, который покрывает все потребности банка по электронному взаимодействию с ФССП России через СМЭВ.

Согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» кредитные организации до конца года должны использовать Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для информационного обмена с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России. На сегодняшний день еще не все банки перешли на электронный документооборот со службой судебных приставов, но, уже половина кредитных организаций РФ автоматизировали ЭДО с ФССП через СМЭВ с помощью решений системы iDБанк.

Компания iDSystems предлагает банкам воспользоваться готовым проверенным решением системы iDБанк – модулем «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» и выполнить данное требование законодательства в установленные сроки.

Благодаря функционалу этого решения кредитные организации смогут получать запросы СПИ от ФССП России в электронном виде, в автоматическом режиме формировать ответы на полученные запросы и отправлять их в ФССП России в электронном виде через СМЭВ. Данный модуль – это лучшая альтернатива непродуманным вложениям в сложные решения, поскольку он прост с точки зрения интеграции в ИС кредитной организации и обладает всей необходимой функциональностью, позволяющей решать весь спектр задач по взаимодействию с ФССП России через СМЭВ, в частности, для обработки входящих постановлений судебных приставов-исполнителей и формирования ответов на них.

Компания iDSystems занимается реализацией обмена документами в электронном виде между банками и ФССП России через СМЭВ уже более 10 лет, аккумулировав за это время в своем портфеле порядка 100 закрытых проектов.

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Система iDБанк обладает рядом важных преимуществ, одним из которых является то, что это российское решение, которое все эти годы работает на отечественном ПО, в частности, СУБД, и справляется с высочайшей нагрузкой в банках уровня ТОП-10.

Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 3087.

Вступив в проект внедрения с iDSystems, ваша кредитная организация выполнит требование законодательства в установленный срок, при этом финансовые затраты банка останутся в пределах разумного.

За информацией по стоимости и подробным описанием функциональных возможностей модуля обращайтесь в коммерческий департамент iDSystems: post@id-sys.ru или +74997536374.