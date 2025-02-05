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Кузнецов Денис



05.02.2025 Сбербанк предупредил о росте числа объявлений «раздолжнителей» на треть 1
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли 1
04.06.2024 Сбербанк запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования 1
18.11.2021 Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой 1
15.04.2021 «Сбер»: 85% должников общались с роботом во время пандемии 1
02.12.2020 Чат-боты обретают эмоциональный интеллект 1
27.03.2020 Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов 1
11.06.2019 Сервис myTracker позволит оценивать активность на уровне пользователя приложений 1
03.04.2018 В НИТУ «МИСиС» разработали теплопроводники для электроники 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Кузнецов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
VK - Mail.ru Group 3456 1
Amazon Inc - Amazon.com 3004 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 4
Композит 92 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 830 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3021 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4144 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3397 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7892 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11647 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3729 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 347 1
Маршрутизация - Routing 500 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 351 1
Речевые технологии - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 59 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 129 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5372 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5013 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4026 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1080 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2978 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3018 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 430 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16165 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7603 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
VK - Mail.ru myTracker 41 1
Statista 230 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Густов Сергей 8 1
Куратов Юрий 3 1
Баймурзина Диляра 1 1
Юсупов Идрис 1 1
Мямлин Александр 4 1
Чернявский Даниил 1 1
Черникова Алевтина 40 1
Ермакова Елена 1 1
Карпов Дмитрий 11 1
Муратов Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Испания - Королевство 3712 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6937 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6713 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2268 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4020 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 314 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3662 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Gartner - Гартнер 3558 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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