Кузнецов Денис
Кузнецов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 2
|Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
|VK - Mail.ru Group 3456 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3004 1
|Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
|VK - Mail.ru myTracker 41 1
|Statista 230 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
|Густов Сергей 8 1
|Куратов Юрий 3 1
|Баймурзина Диляра 1 1
|Юсупов Идрис 1 1
|Мямлин Александр 4 1
|Чернявский Даниил 1 1
|Черникова Алевтина 40 1
|Ермакова Елена 1 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Муратов Дмитрий 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144787 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
|Испания - Королевство 3712 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
|Gartner - Гартнер 3558 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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