«Циан» объявила о назначении Дениса Кузнецова на должность PR-директора

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о новом назначении: Денис Кузнецов присоединился к команде в роли PR-директора. В зону ответственности Дениса будут входить внешние связи, управление корпоративной репутацией, ведение всех коммуникаций публичной компании, продуктовый PR и другие задачи.

По словам Марии Келембет, исполнительного директора по корпоративным отношениям «Циан», Денис займет позицию PRD в обновленной структуре Департамента корпоративных отношений, который будет объединять все взаимодействие с внешними стейкхолдерами компании (PR, GR, ESG, внешний аналитический центр «Циан»).

Денис Кузнецов, PR-директор «Циан», сказал: «Приоритетными задачами в этой роли будут укрепление репутации и целевого восприятия компании у ключевых аудиторий, разработка и дальнейшая реализация PR-стратегии ведущей в стране онлайн-платформы для решения всех вопросов по недвижимости с фокусом на ее технологичность, инвестиционную привлекательность, устойчивое развитие и другие ключевые бренд-атрибуты компании».

До выхода в «Циан» Денис более 11 лет работал в X5 Group, шесть из которых – начальником управления по связям с общественностью, а до этого – на телеканалах «РБК-ТВ», Russia Today и «Россия-2». Выпускник филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.