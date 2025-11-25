Росгвардия потребовала у экс-главы своего цифрового развития вернуть 306 миллионов

Из 350 млн руб. общего ущерба по коррупционному делу о госзаказах на разработку специального ПО 306 млн Росгвардия требует с бывшего руководителя Департамента цифрового развития и защиты информации генерал-майора Михаила Варенцова.



Иск Росгвардии к бывшему главе департамента цифрового развития

Росгвардия подала гражданский иск к бывшему руководителю Департамента цифрового развития и защиты информации генерал-майору Михаилу Варенцову с требованиям компенсировать нанесенный ведомству материальный ущерб в размере 306 млн руб., пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение правоохранительных органов.

По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

Экс-глава цифрового развития Росгвардии был задержан и отправлен в СИЗО в рамках дела об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК России в апреле 2025 г., как писал CNews. Позже его перевели под домашний арест. В ноябре 2025 г. ТАСС сообщил, что ему заменили домашний арест на запрет определенных действий в связи с состоянием здоровья.

Ущерб Росгвардии

Общая сумма иска, заявленная Росгвардией, составила 350 млн руб. Требование возместить еще 49,2 млн руб. наложено на второго фигуранта — Николая Чепкасова.

Telegram-канал Росгвардии Росгвардия подала иск о взыскании ущерба с фигурантов коррупционного дела о разработке ПО для ведомства

Начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Чепкасова задержали в марте 2025 г. Его имущество также арестовано.

Варенцов добровольно возместил 110 тыс. руб., по словам представителя правоохранителей.

Дело Варенцова и Чепкасова

По ч. 4 ст. 159 УК России Варенцову грозит до 10 лет лишения свободы. Департамент цифрового развития Росгвардии он возглавлял с 2019 г. Его департамент и департамент Чепкасова сотрудничали при реализации цифровых проектов.

В 2019-2020 гг. Росгвардия заключила с Научно-исследовательским институтом «Восход» три контракта по разработке специального ПО для обработки информации. В 2021-2023 гг. обвиняемые, как установило следствие, превысили свои должностные полномочия и организовали приемку, за которую они отвечали, и оплату продукта, не соответствующего требованиям государственных контрактов.

При обысках у них была изъята финансовая документация, ставшая основанием для возбуждения уголовных дел. В Следственном Комитете утверждали, что ими собраны доказательства, полностью подтверждающие причастность Варенцова и Чепкасова к указанному преступлению.

Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» принимает участие в развитии государственных автоматизированных систем и активно участвовал в реализации ряда мероприятий федпроекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.