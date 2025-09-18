Разделы

Экс-руководителей ИТ-департаментов Росгвардии обвиняют в ущербе на 350 миллионов. Расследование закончено

Следственный Комитет завершил расследование махинаций руководителей цифровых департаментов Росгвардии, отвечавших за реализацию проектов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Следствие не сомневается в виновности обвиняемых. На их имущество наложен арест.

Расследование завершено

Следственный Комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела о нарушениях при реализации национального проекта «Цифровая экономика» в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, пишет ТАСС.

Потерпевшей стороной признана Росгвардия. Ущерб оценен в сумму, превышающую 350 млн. руб. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий», как указано в материалах дела.

Варенцов с 2019 г. возглавлял Департамент цифрового развития и защиты информации Росгвардии. Чепкасов в то же время руководил Главным центром информационных технологий ведомства.

Нацпроект «Цифровая экономика» был разработан в 2017 г. по поручению Владимира Путина. Финансирование по нему началось в 2019 г., а в 2025 г. его сменила программа «Экономика данных».

Выводы следствия

Следствие пришло к выводу, что Варенцов и Чепкасов превысили свои полномочия, выполняя обязанности по контролю исполнения госконтрактов, заключенных с ФГБУ «Научно-исследовательский институт "Восход"» в 2019-2020 гг.

Условия контрактов не были выполнены в результате их преступной деятельности, пришли к выводу следователи.

«По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны доказательства, которые полностью подтверждают причастность Варенцова и Чепкасова к указанному преступлению», — заявили в СК.

«Цифровая экономика» в Росгвардии

Генерал-майор Варенцов в апреле 2025 г. был отправлен в СИЗО в связи с обвинениями по ч. 4 ст. 159 УК России (особо крупное мошенничество, максимальный срок — 10 лет лишения свободы), как писал CNews. Чепкасов к тому времени уже месяц находился под арестом.

Возглавляемые фигурантами дела департаменты сотрудничали при реализации цифровых проектов Росгвардии.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Главный центр информационных технологий развитием ИТ-инфраструктуры, автоматизацией госуслуг, обеспечением информационной безопасности и переходом на отечественное ПО. Департамент цифрового развития и защиты информации разрабатывал стратегические планы цифровизации, внедрял российские решения, реализовывал образовательные проекты в области ИТ.

По версии следствия, в 2021-2023 гг. обвиняемые организовали приемку и оплату ПО, не соответствующего требованиям государственных контрактов с НИИ «Восход».

«Восход» активно участвовал в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.

Анна Любавина

