Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион

Затраты на реализацию нового нацпроекта «Экономика даных и цифровая трансформация государства» до 2030 г. составят 1 трлн руб. Нацпроект состоит из девяти федпроектов, связанных с развитием спутниковой связи, искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, информационной безопасности, обработки статистических данных цифровых платформ и др.

Нацпрограмма «Экономика данных»

Затраты на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2025-2030 гг. составят 1 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на мероприятии в Национальном центре «Россия», Нацпроект был подготовлен по поручению Президента России Владимира Путина и утвержден в конце 2024 г.

Нацпроект состоит из девяти федеральных проектов. Первый из них - «Инфраструктура доступа к сети интернет» - предполагает создание низкоорбитальной спутниковой группировки, которая обеспечит возможность широкополосного доступа в интернет на всей территории России. Проектом занимается компания «Бюро 1440», группировка к 2030 г. будет состоять из 292 спутников, шесть из которых уже запущено.

Федпроекты в составе «Экономики данных»

Федпроект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» направлен на внедрение платформенной модели взаимодействия граждан, бизнеса и государства. Запланировано создание 20 базовых систем-образующих платформ, среди которых «Моя школа», «Мой спорт», «Университеты», «Наука» (задача - перейти от НИОКР к практической реализации), «Безопасная среда» (ГАС «Выборы», видеокамеры, антифрод-платформа) и «Умный город». Предполагается оснащение школ и колледжей ИТ-инфраструктурой и Wi-Fi, а 634 тыс. учителей получат отечественные планшеты.

Федпроект «Цифровое государственное управление» предусматривает полную цифровизацию госуправления и переход на 100% безбумажный документооборот.

Ключевыми задачами федпроекта являются «упрощение, улучшение и предвосхищение наступления событий». Григоренко отметил, что когда он попытался сосчитать количество государственных информационных систем (ГИС), то «дошел до двух тысяч» и остановился.

По мнению вице-премьера, «любая цифровизация» должна иметь количественные измерения. Григоренко также надеется на развитие платформы «Гостех»: разработчик государственных сервисов сможет обратиться в «Гостех», получить виртуальные рабочее место, использовать имеющиеся заработки и автоматически получить доступ к имеющимся на платформе данным.

Федпроект «Искусственный интеллект» (ИИ) предусматривает внедрение технологий ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление. Одной из ключевых задач станет предоставление персонализированных госуслуг по принципу «жизненных ситуаций». Это означает, что гражданам и бизнесу больше не придется заполнять заявления или посещать ведомства - не менее 100 услуг будут оказываться проактивно, на основе анализа данных и предпочтений пользователей.

Например, если человек меняет место жительства, система сама предложит оформить необходимые документы или обновить информацию. В то же время Григоренко отмечает необходимо ответить на два вопроса: нужно ли регулировать ИИ и где остановиться в области применения ИИ.

Федпроект «Информационная безопасность» предусматривает создание инфраструктуры безопасности российского интернета. К 2030 г. предполагается провести оценку защищенности 100% ключевых государственных информационных систем.

Федпроект «Перспективные разработки» направлен на развитие квантовых и телекоммуникационных технологий. В частности, планируется увеличить мощность квантового компьютера с 50 до 30 кубитов. По данному федпроекту запланировано привлечение внебюджетных источников.

Федпроект «Государственная статистика» предполагает создание цифровой аналитической платформы (ГИС ЦАП) для сбора, обработки и анализа больших объемов данных в режиме реального времени. В результате предоставление официальной статистики будет на 100% автоматизированы.

Федпроект «Кадры для цифровой трансформации» направлен на подготовку квалифицированных ИТ-специалистов, К 2030 г. при участии бизнеса будут обучены не менее 250 тыс. студентов, а общее число работников ИТ-отрасли вырастет до 1,4 млн человек.

В качестве ближайших задач Григоренко видит принятие законов о платформенной экономике и о противодействию мошенничеству (включая создание антифрод-платформы), развитие связи на дорогах, запуск сетей 5G (пятое поколение сотовой связи) и развитие платформы «Гостех».

Как в России реализовалась «Цифровая экономика»

Нацпроект «Экономика данных» пришел на смену нацпрограмме «Цифровая экономика». Она была разработана в 2017 г. по поручению Владимира Путина, ее реальное финансирование началось в 2019 г.

Одна из последних редакций «Цифровой экономики» предполагала объем затрат за 2019-2025 гг. в размере 903 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 769 млрд руб., внебюджетные источники - 136 млрд руб. Это почти в два раза меньше, чем планировалось в 2019 г. - 1,62 трлн руб.

Всего в нацпрограмме «Цифровая экономика» было 10 федпроектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Искусственные интеллект», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование», «Кадры для цифровой экономики», «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и «Цифровые услуги и сервисы онлайн».

Куратором нацпрограммы было Минцифры, оно же курировало большинство федпроектов. Минэкономразвития курировало федпроекты «Нормативное регулирование» и «Искусственный интеллект».

Кроме того, первоначально Минэкономразвития курировало федпроект «Кадры для цифровой экономики», но затем это направление перешло к Минцифры. Куратором «Экономики данных» является Минцифры. К ведомству перешел в числе прочего и федпроект «Искусственный интеллект».