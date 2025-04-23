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Варенцов Михаил
Варенцов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Беляков Никита 2 1
|Чечехина Елизавета 1 1
|Чепкасов Николай 4 1
|Головин Андрей 15 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Путин Владимир 3229 1
|Шадаев Максут 1035 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Шойтов Александр 78 1
|Михайлик Константин 28 1
|Колесников Максим 25 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1000 1
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