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Варенцов Михаил



23.04.2025 Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами 1
09.08.2024 Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине 1
18.09.2023 Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Варенцов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 258 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 329 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 188 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 450 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3256 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 694 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9847 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5248 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3253 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3994 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6788 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2227 1
Python PyTorch 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Беляков Никита 2 1
Чечехина Елизавета 1 1
Чепкасов Николай 4 1
Головин Андрей 15 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Путин Владимир 3229 1
Шадаев Максут 1035 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Шойтов Александр 78 1
Михайлик Константин 28 1
Колесников Максим 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1228 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 559 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1326 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 909 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2487 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 690 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1245 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1562 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 652 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 879 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 490 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1222 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3549 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2545 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 633 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2876 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8701 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1100 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3604 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 1
Киберучения 96 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1000 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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