Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой

Реструктуризация кредитов для большинства розничных клиентов Сбербанка стала полностью цифровой. Теперь в веб-версии «Сбербанк онлайн» можно не только подать заявку на реструктуризацию, но также передать в банк необходимые документы и подписать изменения к кредитному договору.

Рассмотрение вопроса банком занимает не более 2 часов и не требует визита в офис. Сейчас сервис доступен для реструктуризации не более трех ипотечных и потребительских кредитов у заемщика. В ближайших планах развития сервиса – увеличение количества доступных к реструктуризации обязательств заемщика. Также будет внедрена возможность подачи заявок в мобильных версиях «Сбербанк онлайн» и реструктуризация кредитных карт.

До сих пор дистанционная реструктуризация в «Сбербанк онлайн» существовала в форме подачи заявки, при этом пользовалась высокой популярностью у клиентов: на текущий момент более половины заявок в «Сбер» поступает онлайн.

«Развитие цифровых сервисов урегулирования задолженности – приоритет для нас, ведь самое ценное в жизни людей – это время и здоровье. Теперь при возникновении сложной финансовой ситуации клиенты банка смогут не тратить время на посещение банка и оформить реструктуризацию в «Сбербанк онлайн». С учетом продолжающейся пандемии коронавируса дистанционная услуга позволит клиентам минимизировать число контактов и обезопасить свое здоровье», – сказал Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка.