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Горбач Роман



13.12.2024 МФТИ и «Сбер» представили алгоритм управления для робособаки 1
13.12.2024 В России создан человекоподобный робот для работ на складах, умеющий выдавать заказы 1
13.12.2024 В МФТИ создали российского робота-ассистента для  общения с клиентами 1
27.06.2024 В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада 1
26.06.2024 Вкалывают роботы: в МФТИ создали математическую модель идеального автоматизированного склада 1
14.06.2024 Исследователи МФТИ провели тестирование цифровой модели и функционального образца робота-гуманоида 1
24.12.2021 На Украине ставят на военный учет женщин-программистов, электронщиц и инженеров по телекому 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Горбач Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
BMW Group 446 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
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