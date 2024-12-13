Горбач Роман
Горбач Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
|Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|X5 Group - Перекрёсток 544 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|BMW Group 446 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
|Зарипов Михаил 2 2
|Путин Владимир 3171 1
|Старостенко Алексей 1 1
|Давыденко Егор 1 1
|Шойгу Сергей 89 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Российская газета 270 1
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