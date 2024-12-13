В МФТИ создали российского робота-ассистента для общения с клиентами

Опытную эксплуатацию собственной модульной платформы для создания индустриальных решений успешно завершили специалисты Исследовательского центра прикладных систем ИИ МФТИ. На базе платформы был разработан и протестирован антропоморфный робот-кладовщик для e-коммерс. Испытания прошли на действующем складе одного из российских продуктовых ритейлеров. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Антропоморфный робот, созданный на базе модульной платформы ИЦ прикладных систем ИИ МФТИ, функционирует как сотрудник пункта выдачи заказов, оформляющий и выдающий посылки онлайн-маркетов. Он взаимодействует и общается с посетителем, сканирует штрих-коды заказа и приносит его со склада.

МФТИ Робот « Квант » со своими создателями, сотрудниками Исследовательского центра прикладных систем ИИ МФТИ

Базой для робота стала созданная в МФТИ универсальная модульная платформа, позволяющая в короткие сроки вести разработку разговорных ассистентов, робототехнических систем и беспилотного автотранспорта с текстовыми, голосовыми, фото и видео сервисами. Это программное обеспечение позволит на базе уже имеющихся решений создавать совершенно новые продукты под конкретного заказчика.

Модульность платформы позволяет сократить время разработки, а тестирование и доработка на цифровом полигоне ускоряет время ввода новых решений для индустрии в эксплуатацию. Платформа содержит готовые к применению модули и компоненты для следующих продуктов: разговорный ИИ для персональных ассистентов, разговорный голосовой ассистент, антропоморфный робототехнический комплекс, система управления беспилотным транспортом. Используя эти готовые модули и комбинируя их компоненты, можно создавать отраслевые решения по заказам индустриальных компаний.

«В качестве примера использования разработанной платформы можно рассмотреть вариант, когда условный складской комплекс заказывает разработку разговорного ассистента для управления робототехническими комплексами и беспилотным транспортом. Для реализации такого проекта выбираются необходимые модули, а также компоненты этих модулей, и на их базе создается продукт, необходимый заказчику. Далее готовый продукт адаптируется под требования заказчика и на цифровом тестовом полигоне отлаживается конечное программное обеспечение. Такой подход позволит минимизировать издержки заказчика в получении готового и законченного решения, а также эффективнее планировать ресурсы исполнителя», – сказал Роман Горбачев, директор ИЦ прикладных систем ИИ МФТИ.

Примеры продуктов, собранных на основе платформы: разговорный ассистент для управления робототехническими комплексами и беспилотным транспортом, антропоморфный робот-кладовщик, оснащенный голосовым ассистентом, сервис создания ИИ-ассистентов, система управления с голосовым ассистентом для беспилотного погрузчика, голосовой 3D-ассистент выставочного стенда, система дорожной видеоаналитики, игровой антропоморфный робот.

По мнению разработчиков, направлениями применения модульной платформы могут стать сетевые торговые предприятия, складские и логистические комплексы, университеты и различные организации: владельцы команд по робофутболу, операторы мониторинга дорожной обстановки, участники выставок и конференций, а также разработчики чат-ботов и разговорных ассистентов.