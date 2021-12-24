На Украине ставят на военный учет женщин-программистов, электронщиц и инженеров по телекому

Минобороны Украины обязало женщин в возрасте от 18 до 60 лет встать на воинский учет. Такое требование распространяется на представительниц сотен профессий, многие из которых в той или иной степени связаны с ИТ. Военнообязанными, помимо прочих, теперь обязаны стать и программистки. Неповиновение грозит штрафами и проблемами при трудоустройстве.

У армии женское лицо

На Украине вступил в силу приказ Минобороны, заставляющий женское население страны в обязательном порядке встать на воинский учет. Как пишет портал Profpressa, это касается женщин, владеющих рядом профессий, и в списке, помимо прочих, есть программистки.

Военнообязанными власти Украины теперь считают женщин-программистов в возрасте от 18 до 60 лет. Вместе с ними на воинский учет придется встать женщинам, освоившим компьютерную инженерию, системный анализ, радиотехнику, разобравшимся в телекоммуникациях и познавшим аспекты профессии оператора промышленных роботов.

В общей сложности новый приказ украинского Минобороны затрагивает профессионалок в сотнях различных профессий. По неустановленным причинам многие из них касаются информационных технологий и смежных с ними отраслей.

Всех под одну гребенку

В случае возникновения необходимости в солдаток перевоплотятся сборщицы электронного оборудования, научные сотрудницы (электроника, телекоммуникации), инженеры в области электроники и телекоммуникаций, операторы радио- и телекоммуникационного оборудования, телефонистки, телеграфистки и др.

Уклониться от воинской обязанности, отучившись на программиста, у украинских девушек больше не выйдет

Компанию в армии им могут составить операторы оптического и электронного оборудования и операторы по сбору данных.

Воинская повинность, согласно новому приказу Минобороны, распространяется не только на простых работниц, но также и на их руководство. На воинский учет теперь положено встать жительницам Украины, руководящим подразделениями компьютерных услуг, а также являющимися менеджерами в сфере исследований и разработок, системах информационной безопасности и др.

Действие приказа распространяется даже на обычных операторов ПЭВМ. Не избежали этой участи и информационные аналитики женского пола.

Все очень серьезно

Для чего украинским военным потребовалось сделать женщин своей страны военнообязанными, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Однако решение принято со всей серьезностью подхода.

Перед украинскими программистками встанет выбор - или встать на учет, или платить штрафы

Проявляется он в том, что уклониться от постановки на военный учет у женщин если и получится, то с последствиями. С 2023 г. за такое нарушение им будет грозить штраф в размере 850-1500 гривен (2290-4040 руб. по курсу ЦБ на 24 декабря 2021 г.).

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О грядущих штрафах заявил глава управления персонала штаба командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Роман Горбач. Он подчеркнул, что наказание в равной степени затронет как женщин, так и мужчин. Однако пока неясно, как часто будут присуждаться такие штрафы, и кто будет уполномочен их выписывать.

Также на руководителей компаний, в которых трудятся женщины попавших под воинскую повинность профессий, будут обязаны неусыпно контролировать их пребывание на воинском учете. Отказ от этого грозит работодателям штрафами, но их размер пока не раскрывается.

Не вставшие на учет женщины могут столкнуться со сложностями при смене места работы. Документы о постановке на учет войдут в список тех, которые в обязательном порядке проверяются при трудоустройстве.

Другими словами, программистки, операторы промышленных роботов, связистки и представительницы других ИТ-специальностей могут лишиться возможности занять желаемую должность в своей стране при отсутствии необходимых документов. Информации о том, распространяется ли данное ограничение на тех, кто предпочитает работать удаленно и на зарубежные компании, нет.

Программисты нужны и российской армии

Найти применение своим знаниям программисты могут и в России. CNews писал, что еще в июле 2013 г. министр обороны Сергей Шойгу планировал привлечь молодых российских программистов для участия в проектах по разработке программного обеспечения для оборонной промышленности. «Мы начинаем «большую охоту» на программистов. Охоту в хорошем смысле этого слова, потому что это продиктовано тем объемом программного продукта, который необходим армии в ближайшие пять лет», – заявил тогда министр.

Спустя два года, в октябре 2015 г. Шойгу объявил о создании в России двух специальных рот программистов. Им предстояло заняться разработкой программного обеспечения для нужд Вооруженных Сил.