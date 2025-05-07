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Давыденко Егор
|07.05.2025
|В МФТИ создали кинематику ног антропоморфного робота 1
|14.06.2024
|Исследователи МФТИ провели тестирование цифровой модели и функционального образца робота-гуманоида 2
Давыденко Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3038 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
|BMW Group 454 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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