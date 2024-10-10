Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, нацеленный на развитие долгосрочного партнерского взаимодействия по целому ряду направлений, подписали генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко и проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов в присутствии генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Об этом CNews сообщили представители компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Стороны будут сотрудничать по программам основного и дополнительного профессионального образования, формирования у выпускников вуза компетенций, отвечающим специфике газовой отрасли. Соглашение предусматривает организацию практик и стажировок в компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг», которые позволят студентам и преподавателям получить знания в области цифровизации промышленности, познакомиться с передовыми инструментами ИT-сферы.

«СПбГМТУ является ведущим центром научно-технических и образовательных технологий. В настоящее время в исследовательской деятельности вуза сделан особый акцент на развитие и применение информационных решений. Сотрудничество открывает для нас новые возможности применения передовых достижений по цифровизации газовой отрасли», – сказал Павел Остроушко.

Как правильно внедрять RPA в компании
Маркет

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Селяне из российской глубинки снесли вышку сотовой связи, потому что «излучения никто не отменял»

«МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: