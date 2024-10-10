«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, нацеленный на развитие долгосрочного партнерского взаимодействия по целому ряду направлений, подписали генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко и проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов в присутствии генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Об этом CNews сообщили представители компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Стороны будут сотрудничать по программам основного и дополнительного профессионального образования, формирования у выпускников вуза компетенций, отвечающим специфике газовой отрасли. Соглашение предусматривает организацию практик и стажировок в компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг», которые позволят студентам и преподавателям получить знания в области цифровизации промышленности, познакомиться с передовыми инструментами ИT-сферы.

«СПбГМТУ является ведущим центром научно-технических и образовательных технологий. В настоящее время в исследовательской деятельности вуза сделан особый акцент на развитие и применение информационных решений. Сотрудничество открывает для нас новые возможности применения передовых достижений по цифровизации газовой отрасли», – сказал Павел Остроушко.