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Сбербанк запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования

Первым к цифровой платформе Сбербанка для комплексного урегулирования долгов заемщиков подключился ДОМ.РФ. Теперь больше клиентов смогут оперативно получить решение своей сложной финансовой ситуации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С начала 2024 г. Сбербанк в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал более 6 тыс. проблемных кредитов на сумму свыше 2,7 млрд руб. Для сравнения — за весь 2023 г. было урегулировано 6 тыс. кредитов на сумму 2,9 млрд руб.

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Сбербанк первым на российском рынке предложил комплексное урегулирование задолженности, которое помогает заемщикам решать проблемы с долгами по кредитам, оформленным у различных кредиторов. Теперь Сбербанк создал цифровую платформу, которая призвана объединить кредиторов — участников сделки. Это единый онлайн-канал взаимодействия, который позволяет различным кредиторам эффективно, одновременно обрабатывать заявки клиентов на комплексное урегулирование и информировать друг друга о принятом решении. В результате клиенты максимально оперативно смогут получить решение своего вопроса одномоментно всеми кредиторами.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка: «Если за весь прошлый год Сбером и другими кредиторами совместно было урегулировано 6 тыс. проблемных кредитов, то этот объем мы достигли уже в первом полугодии 2024 г. При этом свыше 80% клиентов, которые воспользовались нашим инструментом комплексного урегулирования, продолжают эффективно обслуживать свои кредиты. В своей обратной связи почти каждый клиент говорит, что самыми важными критериями для него являются скорость и прозрачность процедуры. Ответом на этот запрос стала цифровизация процесса работы с заявками клиентов. Онлайн-платформа для комплексного урегулирования поможет тысячам людей эффективно решить финансовые трудности. Клиентам достаточно обратиться за решением к любому из своих кредиторов, а уже дальнейшее взаимодействие между банками будет проходить оперативно через цифровой сервис».

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