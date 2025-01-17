Никулин Сергей
Никулин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 10
|Superjob - Суперджоб 502 3
|LinkedIn 635 2
|Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд 22 2
|Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|RAND Corporation 33 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
|Чернецова Валерия 8 2
|Станкевич Яна 7 2
|Вольфсон Борис 15 2
|Гузаков Николай 6 2
|Путин Владимир 3171 1
|Соколов Алексей 134 1
|Климарев Михаил 48 1
|Кулин Филипп 51 1
|Ломоносов Александр 23 1
|Никитин Максим 23 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Гудзенко Дмитрий 10 1
|Морозов Игорь 40 1
|Михайлова Анна 10 1
|Баксов Алексей 1 1
|Володин Андрей 22 1
|Попков Альберт 13 1
|Савина Настасья 9 1
|Золотарева Татьяна 5 1
|Вожаков Артём 5 1
|Жуков Михаил 39 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Никонов Андрей 5 1
|Тимошкина Елена 4 1
|Лиходиевская Наталья 6 1
|Семенова Наталья 4 1
|Медведев Игорь 1 1
|Лопухов Сергей 1 1
|Петрова Светлана 4 1
|Покровская Елена 1 1
|Цыбулин Вячеслав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|The Network 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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