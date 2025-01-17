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Никулин Сергей



17.01.2025 Первая партия серверного оборудования OpenYard на базе процессоров четвертого/пятого поколений произведена на заводе в Рязани 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 1
17.01.2017 RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж 1
11.01.2017 Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 2
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1
24.03.2016 «Мотовилихинские заводы» управляют производством артиллерийских орудий с помощью ERP-системы «1С» 1
29.12.2015 Стали известны принципы отсечения иностранных поставщиков телеком-оборудования от госзакупок 1
16.07.2012 Борис Вольфсон: Наша задача - создание трудно повторимых технических решений 1
02.04.2012 В HeadHunter назначен новый технический директор 2
29.02.2012 Пользователи hh.ru могут увидеть место будущей работы на карте 1
20.12.2011 Чего хочет и что предлагает кадровый ИТ-рынок? 1
15.12.2011 Сергей Никулин: У нас всегда есть открытые вакансии для программистов 1
30.11.2011 Резюме на hh.ru теперь можно загрузить из файла 1
07.09.2011 Стартует набор студентов в школу программистов HeadHunter 1
06.06.2008 Кадры 2008: ИТ-специалистам нужны не только деньги 1
29.04.2008 Составлен первый портрет итэшника 2
25.12.2007 Россия 2008: Чего ждать от зарплат в ИТ? 1
22.10.2007 Зарплаты: итэшники резко повысили «аппетиты» 1
04.06.2003 NBZ Computers: "окно в Париж" открыто 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Никулин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 26 9
Ростелеком 9699 3
Cisco Systems 5114 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Microsoft Corporation 24623 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Softline - Софтлайн 2810 2
HP Inc. 5685 2
8213 2
Oracle Corporation 6687 2
Google LLC 11775 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
X Corp - Twitter 2845 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Apple Inc 12099 1
Intel Corporation 12197 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Autodesk 608 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Telegram Group 1983 1
АФК Система ПАО 1797 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 9 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
AltaVista Search Engine 197 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Информсвязь Казахстан 3 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Информсвязь 47 1
ICL ГК 381 1
АйТи 1365 1
Систем-Софт 1 1
Телеком-защита 53 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 10
Superjob - Суперджоб 502 3
LinkedIn 635 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
RAND Corporation 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 6
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 4
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 61 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 78 2
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
RDP.RU EcoRouter 11 7
Oracle Java - язык программирования 3075 3
RDP.RU EcoNAT - система управления и мониторинга 5 3
RDP.RU EcoRouterOS 4 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Microsoft Windows 15656 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9936 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Apple iPod 1537 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Delphi - язык программирования 140 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Perl - Язык программирования 138 1
Microsoft Visual Studio 411 1
VK - Mail.Ru Работа 24 1
Apache Lucene 7 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Google Cloud Services 218 1
Чернецова Валерия 8 2
Станкевич Яна 7 2
Вольфсон Борис 15 2
Гузаков Николай 6 2
Путин Владимир 3171 1
Соколов Алексей 134 1
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 51 1
Ломоносов Александр 23 1
Никитин Максим 23 1
Сушкевич Антон 66 1
Гудзенко Дмитрий 10 1
Морозов Игорь 40 1
Михайлова Анна 10 1
Баксов Алексей 1 1
Володин Андрей 22 1
Попков Альберт 13 1
Савина Настасья 9 1
Золотарева Татьяна 5 1
Вожаков Артём 5 1
Жуков Михаил 39 1
Сахарова Юлия 9 1
Никонов Андрей 5 1
Тимошкина Елена 4 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Семенова Наталья 4 1
Медведев Игорь 1 1
Лопухов Сергей 1 1
Петрова Светлана 4 1
Покровская Елена 1 1
Цыбулин Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Америка Южная 850 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Ближний Восток 2942 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Беларусь - Минск 631 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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