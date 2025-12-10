Разделы

Kribrum - Крибрум

Kribrum - Крибрум

10.12.2025 Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку» 1
29.05.2025 ГК InfoWatch: «Первыми новые технологии осваивают злоумышленники и дети» 1
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 2
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
01.04.2019 Наталья Касперская: более семи миллионов подростков вовлечены в деструктивные группы в соцсетях 1
15.02.2019 В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM 1
13.04.2017 Компания Касперской стала жертвой «порочащей информационной атаки» 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
25.08.2016 Определены финалисты проекта «Кибербаталии» 1
27.05.2016 Объем продаж InfoWatch в 2015 финансовом году достиг 1,08 млрд руб. 1
16.07.2015 Аскар Туганбаев назначен директором по развитию «Крибрум» 2
15.05.2015 Фонд «Сколково» одобрил грант на систему мониторинга частной переписки сотрудников компаний 2
15.05.2015 «Крибрум» получил грант «Сколково» на 24 млн руб. 1
27.10.2014 «Крибрум» приобрела долю в агентстве по управлению репутацией в Рунете «Сидорин Лаб» 3
05.06.2014 Платежные системы готовы к законодательным нововведениям, а пользователи – нет 1
18.02.2014 В Москве пройдет конференция eTarget-2014 1
12.02.2014 Наталья Касперская купила очередную немецкую ИБ-компанию 1
12.02.2014 EgoSecure приобрела технологию по шифрованию диска немецкого разработчика Secude AG 1
30.08.2013 Александр Гольцов - На первом месте – непрерывная доступность сервисов 1
16.07.2013 «Борлас» добавит к технической безопасности информационную 1
13.06.2013 Наталья Касперская - На рынке DLP-систем наступил переломный момент 2
22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров 1
08.10.2012 Наталья Касперская купила компанию у своего заместителя 1
17.09.2012 Наталья Касперская: DLP – больше, чем защита от утечек 1
21.03.2012 Доход InfoWatch в России и странах СНГ вырос в 2011 г. на 24% 1
18.03.2011 InfoWatch: оборот компании в 2010 г. вырос на 130% 1
20.01.2011 Часть «Лаборатории Касперского» продана американцам 1

Публикаций - 33, упоминаний - 39

Kribrum и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1088 22
InfoWatch EgoSecure - cynapspro 14 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
Cezurity - Цезурити 11 3
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 3
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Telegram Group 2573 2
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 44 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 2
Diasoft - Диасофт 1021 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 108 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 2
Staply - Примавера 7 2
МегаФон 9896 2
Газинформсервис - ГИС 410 2
8984 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Sprinklr 3 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Технологии Будущего 158 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 46 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 24 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 25 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 14 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Резонанс НПП 389 1
General Atlantic - GA 27 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Сидорин Лаб - SidorinLab 1 1
Newbridge Capital 4 1
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 1
БКС Брокер 11 1
БКС Премьер 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Runa Capital 158 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
КонсультантПлюс 149 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
Транснефть 322 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2003 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 547 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8134 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5596 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9384 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7612 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8175 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5640 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8461 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5917 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 240 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 734 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12267 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5912 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2441 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 207 8
InfoWatch Appercut Security 34 5
InfoWatch EgoSecure EndPoint 4 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5182 3
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 2
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 2
C/C++ - Язык программирования 839 2
БКС Премьер - FinTube 1 1
Luxsoft - ФИТ - FIT PayQR - платежный сервис 8 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector - InfoWatch Targeted Attack Monitor 7 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
Genesys Social Engagement - Genesys Social Media 2 1
InfoWatch Forensic Storage 7 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Google YouTube - Видеохостинг 2886 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 1
Diasoft FA# АБС 67 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 320 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Windows 16328 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Касперская Наталья 303 15
Путин Владимир 3351 3
Ашманов Игорь 42 3
Хайретдинов Рустэм 89 3
Левин Константин 38 2
Шпак Василий 263 2
Стоклицкая Анна 24 1
Врацкий Андрей 165 1
Прозоровский Василий 40 1
Тутаев Михаил 55 1
Касаев Сергей 27 1
Михайлов Николай 11 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Барилкин Виктор 29 1
Гусев Павел 7 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 28 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 32 1
Спиридонов Иван 26 1
Туганбаев Аскар 7 1
Буякин Евгений 6 1
Кабанов Кирилл 9 1
Овчинников Дмитрий 24 1
Bernstein John - Бернстайн Джон 1 1
Сидорин Дмитрий 1 1
Назаров Никита 13 1
Колесников Максим 27 1
Шумаков Михаил 1 1
Бейбутов Эльман 18 1
Варнавский Антон 1 1
Кирьянова Дарья 5 1
Чербов Глеб 2 1
Спиридонов Виктор 1 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156860 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 10
Европа 24635 9
Германия - Федеративная Республика 12936 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 6
Украина 7793 6
Ближний Восток 3030 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 3
Канада 4985 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Китай - Шанхай 807 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Беларусь - Белоруссия 6024 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 38 1
Европа Континентальная 39 1
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 1
Индия - Bharat 5697 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Тунис - Тунисская Республика 169 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6941 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Энергетика - Energy - Energetically 5525 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Английский язык 6876 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1653 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6497 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 2
Профсоюз - Профессиональный союз 277 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5858 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Компьютерра 44 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
Ведомости 1233 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
IDC - International Data Corporation 4943 5
Gartner - Гартнер 3608 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
AdIndex 10 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
TNS Kantar 3 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
НМГ - Медиалогия 34 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 2
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Субмикрон НИИ 8 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
CNews AWARDS - награда 549 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CeBIT 612 1
