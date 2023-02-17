Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий

Министерство образования России обсуждает с российскими ИТ-компаниями введение академических лицензий, по которым вузы смогут приобретать отечественный софт с серьезными скидками. Также Минобрнауки надеется на создание реестра программных решений, доступных для вузов.



Лицензии на софт со скидкой

Минобрнауки пытается убедить российских разработчиков программного обеспечения перейти на международную практику выдачи академических лицензий на свои продукты. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования Дарья Кирьянова, ее цитату приводят «Ведомости».

Чиновница отметила, что возможность для российских вузов приобретать отечественный софт со скидкой помогло бы им заместить имеющиеся импортные решения. По ее словам, до начала специальной военной операции на Украине около 80% всех лицензий на программные продукты в университетах были зарубежными – и позже их начали отзывать.

Кирьянова заметила, что российские альтернативы появились, но продукты пока решают лишь узкие задачи.

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«Венцом творения станет реестр программных решений, доступных вузам», – подчеркнула заместитель министра и призвала российский ИТ-бизнес подумать над предоставлением для учебных потребностей лицензий с «очень характерной скидкой».

Дарья Кирьянова добавила, что Минобрнауки уже использует платформу «Гостех», которая реализована на отечественном программном и аппаратном решении. Эта платформа, по ее словам должна помочь создавать различные сервисы для вузов.

Компании готовы на льготы

В конце 2022 г. более трех десятков разработчиков софта подтвердили, что готовы предоставлять российским университетам свои решения и лицензии на выгодных условиях. Об этом сообщается на сайте Ассоциации разработчиков программных продуктов. Перед этим Минцифры России обратилось к ним с просьбой сформировать для Минобрнауки список из доступных российских аналогов иностранного ПО для вузов. Предложили ИТ-бизнесу и рассмотреть возможность введения академических лицензий.

Среди компаний, поддержавших инициативу оказались группа «Астра», «Ред софт», «Инфовотч», Postgres Professional, «Контур», TrueConf, «Е-паблиш», «Поликод», «Базальт СПО», НППКТ, «Новые облачные технологии», Directum, «Адванта консалтинг», РЕЛЭКС, «Ассоль», Spirit, «Нанософт разработка», «Аскон» и Tibbo Systems, «Киберпротект», Csoft Development, «Крибрум», SETERE, «Примавера», НТЦ «АПМ», «Доксвижн», «Эсти», «Атлант», «3к-эксперт», «Винтео», «НТЦ ИТ Роса», «Эремекс».

На сайте перечислены и возможные условия предоставления продуктов для вузов: бесплатное обучение, бесплатный доступ к курсам, льготные цены на ПО, бесплатные лицензии на ПО и соглашение о партнерстве с университетом. Также на сайте АРПП можно найти каталог образовательных программ – своеобразный маркетплейс российского ПО для вузов.

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В каталог включены более 200 инициатив и предложений от российских разработчиков. Это различные программы сотрудничества ИТ-компаний с образовательными учреждениями, в рамках которых вендоры готовы проводить обучение преподавателей работе с отечественным ПО, открывать учебные центры на базе учреждений СПО и вузов, реализовывать программы подготовки ИТ-кадров под потребности компаний.

Спрос на российское ПО

В августе 2022 г. стало известно, что внедрение российских операционных систем в отечественные школы и университеты за первые полгода выросло на сотни процентов – данными с CNews поделились представители «Астры» и «Базальта СПО».

Такой ажиотаж не вызывает удивления, учитывая, что многие вузы в 2022 г. остались без лицензий на самые разные зарубежные программные продукты. Так, в октябре 2022 г. Zoom перекрыла доступ к своим платным лицензиям некоторым российским вузам, несмотря на то, что подписку они уже оплатили.

В сложной ситуации, причем задолго до начала СВО, оказалась и «Бауманка» – как писал CNews, корпорация Microsoft отказалась поставлять университету лицензии на ее ОС Windows, сославшись на санкционные требования властей США, ужесточенные летом 2020 г. В 2021 г. с американскими санкциями столкнулся МФТИ. Для вуза это в том числе означал введение ограничений на использование американского софта.

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