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Сидорин Дмитрий

СОБЫТИЯ


27.10.2014 «Крибрум» приобрела долю в агентстве по управлению репутацией в Рунете «Сидорин Лаб» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сидорин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kribrum - Крибрум 35 1
InfoWatch - Инфовотч 1157 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Сидорин Лаб - SidorinLab 2 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2459 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
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