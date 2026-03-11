Получите все материалы CNews по ключевому слову
Luxsoft ФИТ FIT PayQR платежный сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Luxsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Марков Глеб 7 6
|Локтионов Александр 1 1
|Горбунов Владимир 9 1
|Логинов Константин 1 1
|Зуев Василий 1 1
|Лоханин Илья 1 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Богачев Игорь 182 1
|Новиков Павел 108 1
|Али Максим 11 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Матеев Денис 35 1
|Juniper Research 553 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.