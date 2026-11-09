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Все категории 204132
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Горбунов Владимир

СОБЫТИЯ


09.11.2026 В России создана ИТ-система для учета государственных наград 1
30.11.2021 Подписка «Яндекс плюс» появилась в пакетном предложении провайдера «Дом.ру» 1
10.09.2014 Workle открывает для пользователей инструменты командной интернет-работы 1
11.08.2014 PayQR — мобильное приложение для оплаты покупок с помощью QR-кодов 1
05.08.2014 Коммерческим директором Workle назначена Марина Харченко 1
31.03.2014 Workle инвестирует в развитие системы обучения дистанционных работников 1
21.03.2014 Workle запустил на Украине интернет-платформу для дистанционной работы 1
06.02.2014 Резидент «Сколково» создал в России 600 тыс. дистанционных рабочих мест 1
16.01.2013 Фрилансеры "в законе": к чему готовиться рынку СЭД 1
13.04.2010 «Авианова» расширила возможности бронирования на сайте 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Горбунов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Workle - Воркл 15 7
Yandex - Яндекс 9463 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Docsvision - ДоксВижн 1063 1
InterTrust - ИнтерТраст 337 1
Direct Group 14 1
Альфа-Групп - Авианова - Авиаnova - авиакомпания 1 1
Бэби Сикрет Групп - Беби Сикрет Групп - Babysecret 1 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
РИБ РНКО 3 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 240 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 344 1
Яндекс.Лавка 325 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18511 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13112 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4567 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 940 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5967 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23357 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26746 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3322 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 76 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5484 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27350 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4420 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12591 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1009 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5595 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3042 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2345 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14201 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1225 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13900 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1474 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2409 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24980 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1693 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13236 1
Web-client - Веб-клиент 241 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13933 1
Podcasts - Подкастинг 333 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 765 1
Google Android 15418 1
Linux OS 11751 1
Microsoft Windows 17092 1
Apple - App Store 3162 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6357 1
Google - Gmail 1029 1
Яндекс.Плюс 256 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 342 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 778 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 14 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - PayQR - платежный сервис 9 1
Богачев Игорь 183 2
Харченко Марина 2 1
Марков Глеб 7 1
Дёмина Дария 2 1
Аксенова Наталья 1 1
Логинов Константин 1 1
Андреев Владимир 101 1
Бейдер Александр 75 1
Макаров Станислав 118 1
Ипатов Вадим 84 1
Соколов Игорь 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 169682 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55239 1
Европа 25067 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19898 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 1
Украина 7986 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3248 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7797 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1010 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6666 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9052 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6662 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3273 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8957 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 145 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3419 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 715 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3241 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2194 1
Образование в России 3055 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5906 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5876 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4702 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27850 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7140 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 636 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 169 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 723 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1018 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6729 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58845 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16484 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2528 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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