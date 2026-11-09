Индексная книга (каталог) CNews*
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Горбунов Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Горбунов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Workle - Воркл 15 7
|Yandex - Яндекс 9463 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
|TerraLink - ТерраЛинк 293 1
|Docsvision - ДоксВижн 1063 1
|InterTrust - ИнтерТраст 337 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 2
|Богачев Игорь 183 2
|Харченко Марина 2 1
|Марков Глеб 7 1
|Дёмина Дария 2 1
|Аксенова Наталья 1 1
|Логинов Константин 1 1
|Андреев Владимир 101 1
|Бейдер Александр 75 1
|Макаров Станислав 118 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Соколов Игорь 26 1
|СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.