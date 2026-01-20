Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Компанию ДЦОА, участвующую в установке оборудования для исполнения закона о «суверенном Рунете», возглавил выходец из «Ростелекома» Алексей Киреев. Ее конечные бенефициары не раскрываются. Полгода назад Киреев стал гендиректором компании «Ростелекома» «Градиент», которой принадлежит 100% «РДП.РУ», производителя средств блокировки для Роскомнадзора.



Топ-менеджер «Ростелекома» у руля блокировок

Как стало известно CNews, генеральным директором АО «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), созданнjuj для установки систем глубокой фильтрации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России, стал Алексей Киреев. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 26 декабря 2025 г., следует из базы «Контур фокус».

Таким образом, Киреев получил в управление вторую компанию, связанную с реализацией в России закона «о суверенном Рунете». В конце августа 2025 г. он возглавил АО «Градиент» «Ростелекома», в которое передали 100% создателя решений для исполнения требований Роскомнадзора и Минюста в Рунете — ООО «РДП.РУ». Также Киреев с 2021 г. — гендиректор ООО «Цифровые технологии и сервисы», компании, в которой ООО «Ртк Цифровые технологии» принадлежат 49%, еще 51% у Сергея Жигарева.

CNews Алексей Киреев успел поработать во многих организаций телеком-сферы

В «Ростелекоме» на момент публикации не ответили на запрос CNews, подчеркнув, что «процесс идет».

Кто будет руководить внедрением блокировок

По данным Tadviser, Алексею Кирееву — 57 лет. Он родился в Ленинграде, учился в техникуме, закончил Московский энергетический институт по специальности инженер-системотехник. С 1989 по 1992 г. занимался разработкой, внедрением и сопровождением первых конгресс-систем в Москве. В 1993-1996 гг. в московском филиале «ТверьУниверсалБанка» проектировал и внедрял телекоммуникационные решения.

В 1996-2002 гг. Киреев работал в операторе связи «ТелеРосс» ( с 2003 г. «Голден Телеком»), затем в Cisco Systems, где отвечал за продажи, с 2005 г. трудился в холдинге ITG, с 2006 г. возглавлял дирекцию продаж компании Inline Telecom Solutions, где все проекты были связаны только с операторами связи. В 2012 г. Киреев пришел в «Петер-Сервис» (Nexign), а с 2015 г. работал заместителем директора по направлению сервиса Inline Technologies.

От замминистра связи до Ростеха

Согласно данным ЕГРЮЛ, ДЦОА была создана в ноябре 2018 г. Основным видом деятельности компании является разработка ПО. Учредителем заявлен Олег Бабенко, который раньше не занимался телекоммуникационным бизнесом, будучи владельцем нескольких компаний в сфере девелопмента. В настоящее время владельцы компании скрыты.

Киреев — уже шестой руководитель ДЦОА. До него, в 2025-2023 гг., компанией руководил Евгений Сверчков, о котором в публичном пространстве мало информации, а в 2020-2023 гг. — Михаил Иванов. Известно, что Иванов в настоящее время возглавляет АО «Клаудком», ООО «СДЦ», в 2024 г. они почти не вели деятельности. Иванов также ранее руководил ООО «Нтех лаб» (бренд NtechLab). В июле 2025 г. «Интерфакс» писал, что это технологический партнер «Ростеха». Директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко возглавляет совет директоров материнской компании NtechLab.

Первым публичным гендиректором ДЦОА в 2019 г. стал бывший замминистра связи и экс-гендиректор российской Nokia — Рашид Исмаилов. В его задачи руководителя интегратора, который внедряет оборудование для выполнения закона о «суверенном Рунете», стал пилотный проект по тестированию оборудования должен быть завершен на Урале до конца 2019 г. В августе 2020 г. стало известно, что Исмаилов стал президентом оператора связи «Вымпелком».

До назначения Исмаилова на пост гендиректора, во главе ДЦОА три месяца стоял Павел Никитин. Он являлся также гендиректором «МФИ Софт», которая занимается производством систем прослушки, устанавливаемых на сетях операторов связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Как уточнял CNews, Никитин был связан с «Икс холдингом». Первым директором компании был ее основатель Олег Бабенко.

Что известно о ДЦОА

ДЦОА обеспечивает своим клиентам высокий уровень защиты информации при возникновении внешних и внутренних угроз, указано на ее сайте. Это комплексные услуги в сфере ИТ по созданию, модернизации и интеграции автоматизированных систем анализа, обработки и защиты данных в сетях связи. Комплексный подход и четкие отлаженные процессы в нашей компании позволяют всегда гарантировать нужный результат.

«В современном мире конфиденциальность данных мобильных телефонов, защищенность переговоров в мессенджерах, защита доступа к личной информации и персональным данным играют важнейшую роль в безопасности жизни каждого человека. Успешная реализация государственных и коммерческих проектов позволяет нашей компании принимать участие в формировании основных направлений в ИТ-индустрии», — отмечает компания, добавляя, что успешная реализация государственных и коммерческих проектов позволяет нашей компании принимать участие в формировании основных направлений в ИТ - индустрии.

АО «ДЦОА» перестало отчитываться в 2022 г., когда опубликовало результаты: выручка выросла в 2,7 раза, до 12,7 млрд руб., чистая прибыль подскочила до 1,7 млрд руб. с 243 млн.

Как сообщало РБК, ДЦОА была создана для установки систем глубокой фильтрации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России. Пилотный проект DPI должен был состояться на Урал. Установка DPI предполагается законом о «суверенном Рунете». Оборудование для пилота разработала компания «РДП.РУ». ДЦОА занимается поставкой и внедрением этого оборудования в качестве интегратора. ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), который находится в ведении Роскомнадзора, намерен в рамках пилота установить DPI во всем Уральском федеральном округе.

Технология DPI (Deep Packet Inspection) может применяться для блокировки запрещенных ресурсов, в частности, может обеспечить блокировку Telegram. DPI осуществляет проверку сетевых пакетов, чтобы отфильтровывать вредоносное ПО, данные запрещенных приложений и сайтов, и другую информацию, которую по каким-либо причинам не следует пропускать. Помимо того, что это дорогостоящие системы, фильтрация трафика через DPI может вызвать задержки в его прохождении.

Что такое «суверенный Рунет»

В 2019 г. в России был принят закон «О суверенном интернете», согласно которому все интернет-провайдеры обязаны установить у себя оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). За работу ТСПУ отвечает Роскомнадзор и его подразделения - ЦМУ ССОП и ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр).

С помощью ТСПУ РКН может блокировать запрещенную информацию, а также при необходимости вводить централизованное управление сетью, начиная самостоятельно определять маршруты трафика. Предполагалось, что ТСПУ должны устанавливаться за счет государства.

Основной задачей закона было обозначено введение механизма централизованного управления сетями связи, который позволит Роскомнадзору в случае возникновения угроз управлять российским сегментом интернета. Субъектами такого управления должны были стать операторы связи, владельцы технологических сетей связи, владельцы трансграничных магистральных каналов связи, собственники точек обмена трафика (IX) и иные лица, обладающие собственными номерами автономных сетей (AIS).

Под действие централизованного управления также попали организаторы распространения информации в сети интернет (ОРИ), которые имеют собственные номера AIS. Технические средства указанных лиц, через которые осуществляется централизованное управление, также должны размещаться на территории России.