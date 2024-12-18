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Вишняков Андрей



18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 1
14.11.2024 SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей» 1
17.04.2024 В новой версии ITSM-системы SimpleOne появился инструмент планирования комплексных изменений 1
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации 1
07.11.2022 В ITSM-системе SimpleOne появился новый модуль для мониторинга и управления событиями 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Вишняков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 4
OpenText - Micro Focus 108 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
ServiceNow 88 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Problem Management - Управление проблемами 69 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 4
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 13 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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