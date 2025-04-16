Разделы

ПО Софт
|

SimpleOne представляет ITSM 1.15.0 с виджетом «Быстрые ответы» для автоматизации коммуникаций в техподдержке

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление ITSM-системы версии 1.15.0. Новая функциональность — виджет «Быстрые ответы», позволяющий специалистам техподдержки использовать шаблоны для ускорения обработки обращений. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

С помощью виджета «Быстрые ответы» агенты поддержки могут вставлять предварительно подготовленный текст не только в ленте активности обращения, но и в любое текстовое поле, например в поле «Информация о решении», чтобы сэкономить время на вводе типизированной информации. Функциональность виджета включает поиск по категориям и готовым ответам, добавление часто используемых вариантов в избранное, а также поддержку шаблонов с автоматической подстановкой значений через механизм dot-walking. Пользователи могут настраивать несколько экземпляров виджета на одной форме для работы с разными полями.

«Мы постоянно совершенствуем продукт, стремясь сделать работу специалистов поддержки услуг максимально удобной. Виджет «Быстрые ответы» — это инструмент, который позволит существенно сократить время на обработку инцидентов, запросов на обслуживание и любых других задач и обеспечить единообразие коммуникации. В результате клиенты смогут повысить и производительность команд поддержки, и качество обслуживания пользователей», — отметил Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков

Google за секунду убила миллионы Android-смартфонов по всему миру. Вернуть их к жизни невозможно

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Бежавшая из России IKEA лишилась десятков миллионов евро из-за хакерской атаки

Samsung спешно закрыла доступ к своему «убийце» прошивки iPhone, которого создавала больше года. ОС получилась максимально кривой

В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153