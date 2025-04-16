SimpleOne представляет ITSM 1.15.0 с виджетом «Быстрые ответы» для автоматизации коммуникаций в техподдержке

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление ITSM-системы версии 1.15.0. Новая функциональность — виджет «Быстрые ответы», позволяющий специалистам техподдержки использовать шаблоны для ускорения обработки обращений. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

С помощью виджета «Быстрые ответы» агенты поддержки могут вставлять предварительно подготовленный текст не только в ленте активности обращения, но и в любое текстовое поле, например в поле «Информация о решении», чтобы сэкономить время на вводе типизированной информации. Функциональность виджета включает поиск по категориям и готовым ответам, добавление часто используемых вариантов в избранное, а также поддержку шаблонов с автоматической подстановкой значений через механизм dot-walking. Пользователи могут настраивать несколько экземпляров виджета на одной форме для работы с разными полями.

«Мы постоянно совершенствуем продукт, стремясь сделать работу специалистов поддержки услуг максимально удобной. Виджет «Быстрые ответы» — это инструмент, который позволит существенно сократить время на обработку инцидентов, запросов на обслуживание и любых других задач и обеспечить единообразие коммуникации. В результате клиенты смогут повысить и производительность команд поддержки, и качество обслуживания пользователей», — отметил Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne.