SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей»

Российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne представил новый инструмент для ESM-платформы «Светофорные карты показателей» (Traffic Light Scorecard). Он нужен для простого и наглядного отслеживания соответствия бизнес-процессов заданным целям и быстрого реагирования на любые отклонения.

Новый инструмент объединяет стратегическое планирование с оперативным мониторингом выполнения поставленных целей. Он позволяет быстро оценивать состояние ключевых показателей эффективности (KPI). В «Светофорных картах показателей» руководитель может провалиться до записи (задачи), приведшей к формированию значения конкретного показателя. Хотя инструмент отображает как метрики, так и KPI, но акцент делается на последних, так как они критически важны для оценки успеха реализации стратегических задач. «Светофорные карты показателей» удобно применять для отслеживания качества работы сотрудников и мониторинга продуктов и услуг.

«Светофорные карты показателей» — это визуальный инструмент. Руководители могут оценивать процессы буквально «по цветам». Зеленый цвет сигнализирует о достижении целей. Желтый указывает на возможность ухудшения и требует внимательного наблюдения. Красный предупреждает о критическом отклонении и необходимости срочных действий. Таким образом, «Светофорные карты показателей» позволяют быстро понять текущее состояние услуг, процессов, продуктов и других управляемых ресурсов.

«Светофорные карты показателей» помогут руководителям любого уровня увидеть, где следует приложить усилия и применить ресурсы для исправления ситуации. KPI, из которых состоит инструмент, лучше всего устанавливать для команд, а не для отдельных сотрудников. Это позволит им проявлять некоторую гибкость в достижении целей. «Светофорные карты показателей» интегрированы во все продукты SimpleOne: ITSM, ITAM, SDLC, HRMS, B2B CRM. Это делает решение ключевым элементом корпоративного контроля», — сказал директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne ITIL 4 Strategic Leader, Managing Professional, ITIL Expert, ITIL Practitioner, VeriSM Foundation Андрей Вишняков.

«Светофорные карты показателей» основаны на концепции системы сбалансированных показателей (ССП), или Balanced Scorecard (BSC), разработанной Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном, а также на принципах SLM Chart (Service Level Management Chart) из сферы ITSM. Инструмент применяется не только в ITSM, но и в других бизнес-направлениях, обеспечивая универсальный подход к контролю эффективности.