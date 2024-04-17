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Цифровизация Бизнес-приложения
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В новой версии ITSM-системы SimpleOne появился инструмент планирования комплексных изменений

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпустила новую версию своего продукта SimpleOne ITSM для управления ИТ-услугами. Основным нововведением стал инструмент планирования комплексных изменений, который значительно упрощает организацию работ по внедрению масштабных и сложных преобразований в ИТ-инфраструктуре клиентов.

В новой версии SimpleOne ITSM появился специальный виджет «Планирование изменений», который дает возможность настраивать последовательность и взаимосвязь задач для различных этапов процесса управления изменениями. Теперь специалисты могут легко декомпозировать работы по подготовке, внедрению, валидации и откату сложных изменений, отслеживать их статус и координировать действия множества исполнителей.

Возможности нового инструмента включают создание последовательных цепочек задач, перемещение задач и целых цепочек между этапами, отмену и восстановление выполненных задач, визуальные индикаторы статуса работ на каждом этапе, а также поиск и фильтрацию задач по различным полям.

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Безопасность

Кроме того, в SimpleOne ITSM была доработана функциональность шаблонов запросов на изменение. При создании шаблона из закрытого запроса теперь автоматически формируются связанные шаблоны задач с корректным заполнением взаимосвязей. Это позволяет применять проверенные схемы управления изменениями, экономя время на ручную настройку этапов внедрения.

«Долгожданный планировщик комплексных изменений призван упростить организацию работ по внедрению крупных изменений в ИТ-инфраструктуре наших клиентов с привлечением множества исполнителей. Теперь агенты, менеджеры изменений и другие участники процесса могут эффективнее декомпозировать задачи, контролировать их выполнение и координировать действия специалистов», — сказал Андрей Вишняков, владелец продукта ITSM, директор по бизнес продуктам SimpleOne, ITIL SL, MP, Expert.

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