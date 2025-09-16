Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Асосков Евгений


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками 1
02.12.2024 SimpleOne расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM 1
17.05.2024 Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM 1
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Асосков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 174 3
ServiceNow 92 1
OpenText - Micro Focus 112 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 630 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11092 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4320 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1459 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6116 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25514 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1834 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1956 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 964 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1926 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3889 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1981 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 58 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 173 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 808 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 162 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6077 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4794 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 16 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 15 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 53 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 34 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 295 1
Чуканов Сергей 103 2
Вишняков Андрей 7 1
Миронов Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3311 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 902 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 536 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7197 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще