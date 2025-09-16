Разделы

SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками

Компания SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения) выпустила новую версию SimpleOne ITAM 1.5.0. Обновление добавляет модуль управления закупками ИТ-активов и автоматизирует планирование потребностей в оборудовании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Новый релиз SimpleOne ITAM расширяет функциональность тактического управления ИТ-активами и автоматизирует планирование закупок. Единая система собирает всю информацию в одном месте. Это упрощает обработку заявок на оборудование и делает затраты на ИТ понятными.

Теперь в системе SimpleOne можно объединять заявки на оборудование, по которым нужна закупка. Система формирует актуальный список оборудования к закупке с учетом количества единиц, заявителей и сроков поставки. Пользователи отслеживают процесс от согласования до регистрации поставленных активов. Это снижает трудозатраты и повышает прозрачность управления ИТ-бюджетом.

Система предусматривает контроль информации о поставщике при закупке, позволяет заводить и производить согласование контрактов на закупку. Добавлен инструмент управления списком разрешенных поставщиков, который позволяет контролировать закупку определенных моделей номенклатуры. Компании получают контроль над выбором поставщиков и качеством оборудования.

Более того, версия 1.5.0 добавляет возможность фиксации затрат, что позволяет автоматизировать учет затрат на закупку активов и расширяет возможности аналитики. Организации видят полную картину расходов на ИТ-активы.

«В условиях роста ИТ-инфраструктур компаниям становится сложнее контролировать бюджеты на закупку активов. Новый модуль решает эту проблему — теперь весь процесс от планирования потребности до поставки оборудования происходит в одной системе с полным контролем затрат», — сказала Евгения Асоскова, владелец продукта SimpleOne ITAM, корпорация ITG.

