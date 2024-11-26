В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

Глобальный сбой в Microsoft начался вечером 25 ноября 2024 г. и на этот раз проблемы возникли в работе Microsoft 365, Exchange Online, Outlook. Компания заявила в социальной сети Х, что ее программисты разбираются в причинах неполадок. Сервисы Microsoft испытывают трудности в работе по всему миру (США, Япония, Германия, Великобритания, Португалия), что приводит к нарушениям в коммуникации сотрудников и функционированию различных бизнесов.

Очередной сбой

В понедельник вечером 25 ноября многие офисные работники по всему миру столкнулись с проблемами в работе Microsoft 365. Судя по данным Downdetector, проблемы в услугах Microsoft начали возникать незадолго до 21:00 по Москве.

При открытии электронной почты Outlook можно прочесть сообщение «Ваш запрос не может быть выполнен прямо сейчас». Пользователи жалуются на проблемы, связанные с отправкой и сохранением электронной почты, а также с поиском писем. В свою очередь на портале сервиса Microsoft изначально указывали, что все в порядке, и все работает в компании как обычно.

Как отмечают ряд зарубежных СМИ, включая Associated Press, технические проблемы коснулись услуг Exchange Online, Microsoft 365 и Teams. Например, у пользователей возникли сложности с отправкой сообщений и доступом к календарю в Teams, кроме того, проблемы возникли в приложении Outlook для систем Mac. Хоть в технической поддержке компании Microsoft обещали некоторым пользователям решить проблемы за три часа, но оперативно устранить ИТ-сбой не получилось.

Microsoft В ИТ-сервисах Microsoft опять хаос из-за ошибки в коде, не работают Microsoft 365, Exchange Online , Outlook

«Мы выявили недавнее изменение, которое, по нашему мнению, привело к сбою. Программисты начали отменять изменение в ИТ-платформе и выясняем, какие дополнительные действия необходимы для смягчения проблемы. В компании продолжают видеть постепенное восстановление для некоторых клиентов и продолжают фокусироваться на дополнительных рабочих потоках для полного решения проблемы для всех пользователей», - уточнили в Microsoft.

По информации Associated Press, сбой в ИТ-сервисах Microsoft возник из-за ошибки в коде при добавлении изменения для платформы Microsoft 365. Сама ИТ-платформа представляет собой комплексное решение, которое объединяет приложения Office 365 в облачных версиях и продвинутую защиту данных на устройствах. Современный западный бизнес не может обойтись без такого инструмента. Ведь это ключевой компонент Microsoft 365, включающий облачные версии популярных приложений Office, таких как инструмент работы с документами Word, программа для создания электронных таблиц Excel, графический редактор для презентаций PowerPoint и почтовый клиент Microsoft Outlook.

«Не работает все утро (26 ноября), Exchange Online, Teams, Outlook. Ни одна из этих служб не работает так, как ожидалось, не могу зайти и посмотреть письма, помещенные в карантин», - написал один из пользователей в соцсети X.

В данный момент самые большие проблемы наблюдаются в Европе, тогда как в США поступали сообщения об отдельных случаях возникновения неполадок. Согласно данным Mailmeteor, ИТ-сервисы испытывают трудности в работе по всему миру, что приводит к нарушениям в функционировании Microsoft Outlook. Сайт сообщает о более чем 10 тыс. аналогичных жалобах на проблемы с сервисами из США, Японии, Германии, Великобритании, Португалии. Пользователи из Нидерландов, Польши, Франции и Швеции написали на платформе X, что у них возникли проблемы лишь с Outlook.

Летний глобальный сбой Microsoft

19 июля 2024 г. произошел крупный технический сбой в ИТ-системах, связанный с онлайн-сервисами Microsoft. Также он повлиял на работу американских и европейских банков, операторов мобильной связи и почты.

Глобальный сбой привел к отмене всех рейсов крупнейших авиакомпаний в Соединенных Штатах, в частности Delta, United и American Airlines из-за проблем со связью. Frontier Airlines тоже приостановила полеты, объяснив это проблемами с онлайн-сервисами ИТ-гиганта Microsoft. Выполнение рейсов прекратил немецкий аэропорт Берлин-Бранденбург. Также с проблемами столкнулись аэропорты в Испании, сообщается о возможных задержках рейсов. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines предупредила о сбое в ИТ-системе бронирования билетов и регистрации. В литовском Вильнюсе были отложены рейсы в Эйндховен и Анталию. Приложение авиакомпании WizzAir в то время также перестало работать. Авиакомпании в аэропортах Мумбаи и Гонконга регистрировали пассажиров вручную. В Японии с перебоями функционировали много ИТ-сервисов, включая офисный пакет Microsoft 365, а сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в этой стране приостановила работу около трети своих заведений.

Крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank сообщил о проблемах с обслуживанием, в Канберре не работают кассы в супермаркетах. Кроме того, сбой коснулся банков. Пострадал крупнейший в Южной Африке банк Capitec Bank, который имеет 22 млн клиентов. О перебоях в банковской системе сообщил центральный банк Израиля.

Компания LSE Group, которая управляет Лондонской фондовой биржей, столкнулась с невозможностью оперативно публиковать новости. Также в Британии от сети отключался телеканал Sky News. Позже картинка восстановилась, но ведущие сидят на фоне выключенных мониторов. Также британские пациенты не могут записаться на прием к врачу через онлайн-форму.

Зафиксированы трудности в работе платежной системы Visa, компании ADT security и коммерческого гиганта Amazon. В Дании сообщали о сбое в работе автоматической пожарной сигнализации в Копенгагене.

Причина летнего масштабного ИТ-сбоя

Глобальный сбой вызван проблемами в работе систем Microsoft. В частности, у многих пользователей компьютеров на операционной системе (ОС) Windows отображается так называемый «синий экран смерти», который появляется из-за критических нарушений.

Это происходит после установки обновления программного обеспечения (ПО) от фирмы CrowdStrike, которая занимается кибербезопасностью. Как заявили в Microsoft, сбой может повлиять на любого пользователя, который использует различные программы и службы Microsoft 365. Обновление CrowdStrike для антивируса Falcon вступило в конфликт с Windows 10. В CrowdStrike заявили, что сейчас занимаются откатом проблемного обновления.

Глобальный ИТ-сбой в продуктах Microsoft практически не затронул российские, иранские и китайские компании. Генеральный директор хостинг-провайдера VPS серверов RUVDS Никита Цаплин говорил на то время, что Crowdstrike не был популярен в России, а с некоторых пор и вовсе отказался работать с россиянами. Благодаря этому, по словам Цаплина, ущерб для российских пользователей от сбоев 19 июля был близок к нулю.