«Артек» перешел с MS Exchange на RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о переводе Международного детского центра «Артек» на почтовый сервер RuPost. Благодаря миграции заказчику удалось обеспечить безотказную работу электронной почты сотрудников в офисах и за их пределами, а также решить еще две важные задачи: соблюсти ключевые требования в части инфобезопасности и заложить в систему возможность для дальнейшего масштабирования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

При выборе почтовой платформы определяющими критериями стали широкий функционал, своевременность обновлений и ценовая политика вендора. Кроме того, большую роль сыграла оперативная и профессиональная работа технической поддержки «Группы Астра». Команда инженеров и ИТ-специалистов «Артека» получала не просто ответы на вопросы, а полноценное решение конечной задачи.

Реализация проекта проходила в несколько этапов. В первую очередь эксперты провели аудит ИТ-инфраструктуры детского центра, подготовили техническую документацию для внедрения нового решения и спланировали дальнейшие шаги. Далее последовало пилотирование, в ходе которого пользователи удостоверились, что RuPost работает стабильно, необходимый им функционал доступен в полном объеме, а безопасность обеспечена на должном уровне. В итоге, когда руководство «Артека» приняло решение перевести 640 рабочих мест на отечественную систему, все работы прошли без прерывания бизнес-процессов.

«Проект реализуется в рамках программы развития МДЦ «Артек» на 2021-2025 гг. в направлении «Кибербезопасность». Переход на отечественное программное обеспечение позволяет нашей стране приобрести технологическую независимость. Этот аспект напрямую влияет на безопасность данных, а также гарантирует поддержку», – сказал Константин Федоренко, директор Международного детского центра «Артек».

«RuPost сегодня – это полноценная замена Microsoft Exchange и других зарубежных продуктов, которые нужны, чтобы выстроить работу корпоративной почты. Наши разработчики реализовали функционал, позволяющий удовлетворить практически все потребности современных корпоративных заказчиков и обеспечить бесшовный переход с иностранных решений. В составе RuPost имеется специальный инструментарий для автоматизированной миграции с Microsoft, и с его помощью можно ускорить и значительно облегчить импортозамещение почтовых систем, а эту задачу сейчас решают многие организации», – отметил Михаил Геллерман, генеральный директор «Рупост».

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«Наше сотрудничество с Международным детским центром «Артек» началось в прошлом году. Переход на RuPost позволил организации обеспечить бесперебойную работу корпоративной почты, повысить уровень безопасности данных и стал серьезным шагом к технологической независимости. Мы надеемся на наше дальнейшее успешное взаимодействие с «Артеком», будем рады предложить протестировать и внедрить другие решения из экосистемы «Группы Астра», а в будущем, возможно, перевести всю инфраструктуру на свои продукты. Наши эксперты готовы как поддерживать процесс миграции, так и предоставить весь комплекс услуг, связанных с дальнейшим сопровождением», — отметил Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.