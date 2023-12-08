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Обновление «Р7 органайзер про»: возможность работы в Microsoft Exchange

Российский разработчик офисного ПО «Р7-офис» представил новый продукт — «Р7 органайзер про». С его помощью корпоративные пользователи офисной среды «Р7-офис» смогут организовать полноценную работу с сервером корпоративной электронной почты Microsoft Exchange с использованием протокола Exchange Web Services (EWS).

С помощью EWS приложение «Р7 органайзер про» может использовать всю широту возможностей сервера Exchange. Так, теперь можно получать, отправлять и синхронизировать почтовые сообщения, автоматически подключать как личные, так и делегированные почтовые ящики.

Заметно расширились и возможности работы с календарями: можно получать их с сервера, синхронизировать выбранные категории, эффективно планировать собрания, контролировать занятость участников и др.

Также реализован функционал по обновлению и пересылке событий из календаря, поиска контактных данных из личной и общей адресной книги, синхронизации для папок и их вложенных подпапок, а также для статуса в «Важно», и прикрепление файлов к событиям в календаре и их синхронизация.

Кроме того, добавлен функционал импорта PST-архивов, в которых содержатся данные почтового ящика пользователя Outlook с последующей конвертацией в поддерживаемый в «Р7 органайзере про» формат .MBOX. Таким образом можно быстро и просто перейти на использование «Р7 органайзер про».

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Кстати, для работы программы не является обязательным доступ в интернет. Органайзер может функционировать в закрытом контуре, что гарантирует безопасность ваших данных.

«К нам поступало много запросов от пользователей о реализации поддержки Exchange Web Services, и мы сфокусировали усилия разработчиков на этом направлении. Как результат, теперь наши клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами работы связки «Р7 органайзер про» и Microsoft Exchange», — отметили в «Р7-офис».

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