«К2Тех» перевел 7500 пользователей газовой компании с Microsoft Exchange на VK WorkSpace

ИТ-компания «К2Тех» реализовала проект по миграции 7500 пользователей компании из газовой отрасли с Microsoft Exchange на отечественную почтовую систему VK WorkSpace. Проект был выполнен в режиме высокой доступности с распределением сервисов по ЦОД и обеспечил соблюдение требований регулятора по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Перед командой «К2Тех» стояла задача не только заменить корпоративную почтовую систему, но и обеспечить перенос значительного объема данных — от 20 ТБ с потенциалом роста до 30 ТБ. Дополнительным требованием стало длительное сосуществование двух систем в продуктивной среде с синхронизацией всех новых сообщений, а также сохранение отказоустойчивости и непрерывности бизнес-коммуникаций.

В рамках проекта специалисты «К2Тех» подготовили проектную документацию, развернули балансировщик нагрузки и несколько серверов с ролью CAS, после чего настроили распределение трафика, а также процессы миграции и синхронизации данных между Microsoft Exchange и VK WorkSpace. Такая архитектура позволила организовать стабильную работу в режиме сосуществования систем и снизить риски для пользователей на этапе перехода.

В ходе миграции существующая инфраструктура перестала справляться с нагрузкой: сервисы CAS регулярно выходили из строя при формально стабильных показателях Exchange, замедляя перенос данных. Команда «К2Тех» повысила производительность почтовых сервисов с помощью тонкой настройки балансировки трафика между VK WorkSpace и MS Exchange. Это позволило безопасно поддерживать длительное сосуществование систем и сохранить комфортную работу пользователей.

«Проекты миграции корпоративной почты сегодня требуют от команды не только экспертизы в инфраструктуре и интеграции, но и умения точно выстроить переходный контур без остановки бизнес-коммуникаций. В данном случае важно было одновременно обеспечить высокую доступность, синхронизацию сообщений между двумя средами и необходимую скорость переноса пользователей. В результате заказчик получил отечественную почтовую платформу, готовую к промышленной эксплуатации в распределенной инфраструктуре», — отметил руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех» Максим Гвоздиков.