Разделы

ПО Софт
|

РОСА и CommuniGate Pro представили совместное решение — российскую альтернативу Active Directory и Microsoft Exchange

Компания НТЦ ИТ РОСА объявила о создании совместного решения с CommuniGate Pro, объединяющего почтовую платформу CommuniGate Pro и службу каталогов РОСА Dynamic Directory. Решение выступает российской альтернативой в связке Active Directory и Microsoft Exchange, при которой при создании учетной записи в службе каталогов автоматически создается почтовый ящик, назначаются права доступа, и пользователь получает готовую рабочую среду для коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Новая связка ориентирована на решение ключевой бизнес-задачи заказчиков — построение современной, безопасной и управляемой системы корпоративных коммуникаций. Интеграция позволяет объединить управление учетными записями пользователей, доступами и коммуникационными сервисами в едином контуре, обеспечивая удобство администрирования, повышение безопасности и снижение операционных затрат.

В основе решения лежит интеграция по протоколу LDAP: CommuniGate Pro подключается к РОСА Dynamic Directory, получает доступ к учетным записям пользователей и синхронизирует их атрибуты, осуществляет аутентификацию пользователей по данным, содержащимся в службе каталогов. Такой подход позволяет автоматически импортировать пользователей и группы, сопоставлять их параметры (имя, email, телефон и др.), а также централизованно управлять ими из службы каталогов.

Аутентификация пользователей также может осуществляться через внешние механизмы, включая Kerberos, при этом авторизация обрабатывается на стороне почтовой платформы, что обеспечивает гибкость и безопасность при доступе к корпоративным сервисам.

Совместное решение поддерживает создание динамических групп рассылки, которые формируются автоматически на основе LDAP-запросов. Благодаря этому появляется возможность оперативно управлять коммуникациями внутри компании, например, рассылать сообщения всем сотрудникам определенного подразделения без ручного администрирования списков.

Также реализована возможность создания глобальной адресной книги (GAL) и отдельных адресных списков, которые централизованно подключаются пользователям. Это упрощает поиск контактов и повышает удобство взаимодействия внутри организации.

Интеграция обеспечивает автоматическую синхронизацию изменений: при блокировке учетной записи или изменении данных пользователя в службе каталогов изменения мгновенно применяются в почтовой системе, что позволяет снизить риски несанкционированного доступа и повышает уровень безопасности корпоративной инфраструктуры.

«Для заказчика важно не наличие отдельных продуктов, а готовое решение его бизнес-задачи. Почта — это ключевой элемент корпоративной инфраструктуры, и интеграция с системой каталогов позволяет получить полноценное решение “под ключ”. Мы расширяем экосистему РОСА за счет технологических партнеров, чтобы клиент мог быстро внедрить нужную функциональность», — отметил директор по стратегическому развитию РОСА Вячеслав Кадомский.

«Интеграция с РОСА Dynamic Directory позволяет нашим заказчикам выстроить полноценную экосистему корпоративных коммуникаций с централизованным управлением пользователями и доступами. За счет использования LDAP и стандартных механизмов аутентификации мы обеспечиваем простое внедрение, гибкость настройки и высокий уровень безопасности, что особенно важно при переходе на отечественные ИТ-решения», — сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

Решения поставляются раздельно, но могут внедряться в рамках единого проекта. В дальнейшем партнеры планируют развивать направление совместных решений, включая методические материалы, вебинары и инструменты упрощенного внедрения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

