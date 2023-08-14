Itglobal.com возобновила предоставление услуги Exchange Cloud

Компания Itglobal.com вновь стала предоставлять бизнесу облачный сервис корпоративной почты на базе Microsoft Exchange в рамках услуги Exchange Cloud.

Начиная с июня 2011 г. компания Microsoft предлагала клиентам сервис Microsoft Office 365, в который входили корпоративная почта, текстовый редактор, облачное хранилище и другие приложения. Стоимость была ниже, чем на услуги у локальных провайдеров, и была сопоставима с арендой лицензий без учета оборудования и обслуживания. Это вынудило локальных игроков рынка постепенно отказаться от предоставления SaaS на базе MS, отмечают в Itglobal.com.

Следующие 10 лет большая часть малого и среднего бизнеса перешла на использование Microsoft Office 365. В 2022 г. вендор покинул рынок России и Белоруссии.

10 августа 2023 г. компания Microsoft начала оповещать своих корпоративных клиентов о прекращении продления корпоративных лицензий на продукты и решения компании в РФ с 30 сентября 2023 г. Сейчас у бизнеса есть только два варианта: перейти на другие разработки или же обратиться к международным облачным провайдерам, которые по-прежнему предоставляют Exchange как сервис.

«Для всех клиентов, которые хотят продолжать пользоваться Microsoft Exchange, мы реанимировали свою услугу Exchange как сервис, которая построена на базе ПО Microsoft и высокодоступной инфраструктуры без единой точки отказа. На сегодня это единственный легальный способ использовать продукты Microsoft, имея все актуальные версии, обновления и поддержку от наших специалистов», — сказала Алина Жигалова, директор по развитию сервисов Itglobal.com.

Облачный провайдер предоставляет аренду почтовых ящиков по модели SaaS, то есть компания получает программное обеспечение как сервис по подписке без необходимости капитальных затрат, а пользователи работают с привычным интерфейсом уже знакомого приложения.

Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности Безопасность

«На данный момент сервисом Exchange Cloud активно пользуются компании, которые потребляли услугу Office 365. Обычно у них средний или большой штат сотрудников, и с помощью облачного решения они сохраняют привычный формат и инструменты работы. Клиенты, имеющие собственные инсталляции и лицензии MS Exchange, также переходят к облачному SaaS от локальных представителей рынка. Хотя часть потребителей считают, что лицензии стали условно бесплатными для клиентов в России, у них пропал доступ к обновлениям, патчам и поддержке. Корпоративная почта — важнейший инструмент для работы, в котором хранится множество конфиденциальной информации, а дыра в безопасности из-за использования старой версии подвергает компании серьезным финансовым и репутационным рискам», — отметила Алина Жигалова, директор по развитию сервисов Itglobal.com

Приобрести сервис Exchange Cloud можно в любом из восьми сертифицированных дата-центров уровня Tier III на базе Hi-End-оборудования Cisco и NetApp. Облачные площадки провайдера находятся в семи странах мира на трех разных континентах.

В честь своего 15-летия Itglobal.com дарит скидку 15% на первый год использования услуги клиентам, которые заключат договор с облачным провайдером до конца сентября 2023 г.