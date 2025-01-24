МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики

Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1

CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1

Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 2

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1

ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1

Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1

CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1

Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1

ВТБ и МФТИ предложат рынку первый российский сервис безопасного объединения данных 1

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1

Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 2

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 2

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1

Как стать первым победителем Data Fusion Awards 2

ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ 1

Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 1