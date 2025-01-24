МФТИ ФПМИ Физтех-школа прикладной математики и информатики
МФТИ ФПМИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Райгородский Андрей 37 31
|Кулик Вадим 180 16
|Кирьянова Александра 135 15
|Саркисов Тигран 35 13
|Зеленков Юрий 37 13
|Серебряникова Анна 72 11
|Бурнаев Евгений 19 11
|Меньшов Кирилл 118 8
|Мерзляков Антон 16 7
|Потапова Екатерина 13 7
|Оселедец Иван 24 7
|Коновалихин Максим 17 6
|Каем Кирилл 34 6
|Потапова Светлана 12 6
|Трофимова Екатерина 6 5
|Рыбинцев Андрей 25 5
|Безбогов Сергей 46 4
|Наумов Даниил 8 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Голицын Сергей 25 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Фадеев Александр 7 3
|Фетисов Алексей 42 3
|Натекин Алексей 7 3
|Комаров Андрей 15 3
|Карлов Иван 3 3
|Калмыкова Светлана 3 3
|Парвадова Марина 3 3
|Борисенко Григорий 15 3
|Панков Александр 78 2
|Мартынова Елена 87 2
|Гусев Александр 36 2
|Орловский Виктор 379 2
|Старостин Александр 6 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Чернов Алексей 4 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Драль Алексей 4 2
|Карпов Евгений 40 2
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