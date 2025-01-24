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Индексная книга (каталог) CNews*
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МФТИ ФПМИ Физтех-школа прикладной математики и информатики

МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики


24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
13.11.2024 «Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей 1
02.11.2024 В МФТИ создали ИИ-ассистента для сценариста  2
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 2
05.09.2024 ФПМИ и Nauka Lab расширяют сотрудничество по импортозамещению ИТ-решений 2
28.08.2024 Власти собираются обязать крупный ИТ-бизнес инвестировать в профильное образование 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
16.07.2024 В МФТИ разработали ИИ-платформу для тестирования уровня владения иностранным языком 1
19.06.2024 «Яндекс», Сбербанк и вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и ФПМИ МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.05.2024 10 креативов в минуту: в МФТИ создали нейросеть для дизайнеров и модельеров    1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
22.04.2024 Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ 2
19.04.2024 «Авито» начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 3
01.08.2023 Кафедра «Блокчейн» ФПМИ МФТИ запускает программу аспирантуры по технологиям блокчейн 3
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
16.02.2023 ВТБ и МФТИ предложат рынку первый российский сервис безопасного объединения данных 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
18.10.2022 МФТИ и «Киберпротект» подписали договор о сотрудничестве в области образования и науки 2
30.06.2022 ВТБ и МФТИ набирают студентов на магистерскую программу по подготовке лидеров ИИ-команд 2
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 2
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 2
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards 2
03.12.2021 ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ 1
31.08.2021 Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
24.12.2020 X5 открыла в МФТИ кафедру промышленного анализа данных в ритейле 1

Публикаций - 43, упоминаний - 56

МФТИ ФПМИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 10
Yandex - Яндекс 7339 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 5
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
ODS - Open Data Science 6 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 3
МегаФон 8803 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
ИИ-Технологии 104 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Huawei 3932 1
Acronis - Акронис 448 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 1
Nginx - Энджайникс 164 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Прогноз 1650 1
Atomyze - Атомайз 22 1
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 1
Newity - Ньюити 2 1
Т1 Иннотех 178 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Telegram Group 1983 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 20
Альфа-Банк 1769 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Газпром нефть 618 4
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 2
Русагро Группа Компаний 277 2
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 14 1
Coursera 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Unsplash 762 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
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Stafory - робот Вера 330 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
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ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Райгородский Андрей 37 31
Кулик Вадим 180 16
Кирьянова Александра 135 15
Саркисов Тигран 35 13
Зеленков Юрий 37 13
Серебряникова Анна 72 11
Бурнаев Евгений 19 11
Меньшов Кирилл 118 8
Мерзляков Антон 16 7
Потапова Екатерина 13 7
Оселедец Иван 24 7
Коновалихин Максим 17 6
Каем Кирилл 34 6
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Рыбинцев Андрей 25 5
Безбогов Сергей 46 4
Наумов Даниил 8 4
Мизюрин Роман 5 4
Голицын Сергей 25 3
Лысенко Эдуард 308 3
Фадеев Александр 7 3
Фетисов Алексей 42 3
Натекин Алексей 7 3
Комаров Андрей 15 3
Карлов Иван 3 3
Калмыкова Светлана 3 3
Парвадова Марина 3 3
Борисенко Григорий 15 3
Панков Александр 78 2
Мартынова Елена 87 2
Гусев Александр 36 2
Орловский Виктор 379 2
Старостин Александр 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Дворкович Аркадий 210 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Драль Алексей 4 2
Карпов Евгений 40 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Индия - Bharat 5431 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Казахстан - Республика 5525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Америка Латинская 1811 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Нидерланды 3517 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Америка Центральная 75 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 36
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 19
Информатика - computer science - informatique 1053 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Физика - Physics - область естествознания 2642 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 3
Английский язык 6634 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
Экономический эффект 1067 2
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